Χωρίς κρούσμα ευλογιάς ο νομός Λάρισας την τελευταία εβδομάδα

Τα νέα στοιχεία για την ευλογιά των αιγοπροβάτων έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το διάστημα από τον Αύγουστο 2024 έως και 8 Φεβρουαρίου 2026.

Αναλυτικά:

• 2.094 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

• 2.595 εκτροφές σε όλη τη χώρα

• 476.839 θανατώσεις αιγοπροβάτων

Παράλληλα, για την περίοδο 1 έως 8 Φεβρουαρίου 2026, καταγράφηκαν 10 νέα κρούσματα σε 7 Περιφερειακές Ενότητες (κανένα στο νομό Λάρισας) :



• Αιτωλοακαρνανίας: 1

• Εύβοιας: 1

• Ηλείας: 4

• Καβάλας: 1

• Καρδίτσας: 1

• Μαγνησίας & Σποράδων: 1

• Πιερίας: 1

«Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις περιφερειακές ενότητες και θα δημοσιοποιούνται τακτικά για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου.

Οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Image

kosmoslarissa.gr