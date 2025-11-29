Χωρίς ταξί η Λάρισα την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου – Απεργούν οι ιδιοκτήτες

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι ιδιοκτήτες ταξί του νομού Λάρισας την ερχόμενη Τρίτη 2 Δεκεμβρίου διαμαρτυρόμενοι για την επίθεση που δέχεται ο κλάδος τους από την κυβέρνηση.

Στην ανακοίνωση αναφέρουν τα εξής;

“Το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Ν. Λάρισας καταγγέλλει την επίθεση που δέχεται ο κλάδος μας από το Υπουργείο Μεταφορών και συνολικά από την κυβέρνηση.

Με αποφάσεις που λαμβάνονται ερήμην μας, με νομοθετήματα και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που προωθούν μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος των επαγγελματιών ταξί, επιχειρείται η απορρύθμιση και ουσιαστική αποδόμηση του επαγγέλματός μας.

Παράλληλα, καθημερινά «πληρωμένα» δημοσιεύματα επιχειρούν να δημιουργήσουν κλίμα κοινωνικής απαξίωσης, παρουσιάζοντας τον κλάδο ως πρόβλημα ενώ στην πραγματικότητα αποτελούμε βασικό πυλώνα της δημόσιας μεταφοράς και της ασφάλειας των πολιτών.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΠΟΕΙΑΤΑ, προκηρύσσουμε 24ωρη απεργία την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα και την ίδια την αξιοπρέπεια μας.

Ο κλάδος σύσσωμος διεκδικεί:

1. Άμεση απόσυρση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) Κυρανάκη – Κεφαλογιάννη.

2. Τερματισμό της υποκλοπής μεταφορικού έργου από ΕΙΧ.

3. Δίκαιη αναπροσαρμογή κομίστρων.

4. Ομαλή και ρεαλιστική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μετά το 2035.

5. Κατάργηση του Ν. 5073/2023 και αντικατάστασή του από δίκαιο φορολογικό σύστημα, με θέσπιση αφορολόγητου όπως στους μισθωτούς.

6. Ελεύθερη διέλευση των Ε.Δ.Χ. Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας, όπου αυτες υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα αιτήματά μας αποτυπώνουν την πραγματικότητα που βιώνει σήμερα ο κλάδος: υποκλοπή μεταφορικού έργου, οικονομική ασφυξία, εξοντωτική φορολόγηση και βεβιασμένες ρυθμίσεις χωρίς υποδομές. Δεν ζητάμε προνόμια· ζητάμε δικαιοσύνη, ίσους όρους και σεβασμό στην εργασία μας — όπως κάθε άλλος εργαζόμενος αυτής της χώρας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουν μαζικό παρών στην κινητοποίηση της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου στις 10:30, στη Σκεπαστή Αγορά, από όπου θα ξεκινήσει η αυτοκινητοπομπή μας προς το κέντρο της πόλης, για να επιδώσουμε το Ψήφισμα των αιτημάτων μας στο γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Χρήστου Κέλλα.

Αμέσως μετά, η αυτοκινητοπομπή θα κινηθεί προς το μπλόκο της Νίκαιας, όπου θα εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους αγρότες που από τις 30/11 θα δίνουν τον δικό τους δίκαιο αγώνα.

Απέναντι στην κυβέρνηση που επιχειρεί να εφαρμόσει τη λογική του «διαιρεί και βασίλευε», εμείς απαντάμε με ενότητα, κοινό μέτωπο και αμοιβαία στήριξη. Οι αγωνίες, τα προβλήματα και οι πιέσεις που δεχόμαστε είναι κοινές. Ο αγώνας είναι κοινός — και μόνο ενωμένοι μπορούμε να σταθούμε απέναντι στις πολιτικές που μας πλήττουν.

Ο κλάδος των ταξί μαζί με όλους όσους πλήττονται, τους αγρότες, τους επαγγελματίες και κάθε εργαζόμενο που βρίσκεται υπό πίεση, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα:

Δεν θα επιτρέψουμε την απαξίωση της δουλειάς μας· δεν θα επιτρέψουμε κανέναν να μας διχάσει· δεν θα μείνουμε σιωπηλοί.”