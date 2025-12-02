Χωρίς ταξί σήμερα η Λάρισα

Το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Ν. Λάρισας συμμετέχει στη σημερινή 24ωρη απεργία του κλάδου.

Στο πλαίσιο της απεργίας, καλούν όλους τους συναδέλφους τους να δώσουν μαζικό «παρών» στην κινητοποίησή τους, στις 10:30 π.μ., στη Σκεπαστή Αγορά, από όπου θα ξεκινήσει αυτοκινητοπομπή προς το κέντρο της πόλης, για να επιδοθεί ψήφισμα των αιτημάτων τους στο γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Χρήστου Κέλλα.

Αμέσως μετά η αυτοκινητοπομπή θα κινηθεί προς το μπλόκο της Νίκαιας, όπου θα εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους αγρότες.

Ο κλάδος διεκδικεί:

1. Άμεση απόσυρση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) Κυρανάκη – Κεφαλογιάννη.

2. Τερματισμό της υποκλοπής μεταφορικού έργου από ΕΙΧ.

3. Δίκαιη αναπροσαρμογή κομίστρων.

4. Ομαλή και ρεαλιστική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μετά το 2035.

5. Κατάργηση του Ν. 5073/2023 και αντικατάστασή του από δίκαιο φορολογικό σύστημα, με θέσπιση αφορολόγητου όπως στους μισθωτούς.

6. Ελεύθερη διέλευση των Ε.Δ.Χ. Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας, όπου αυτες υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα.