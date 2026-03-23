Ψήφισμα εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς διαμαρτυρόμενο για το κλείσιμο του ταχυδρομικού καταστήματος ΕΛΤΑ στην Αγιά.

Αναλυτικά το ψήφισμα έχει ως εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ

Θέμα: Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το κλείσιμο του ταχυδρομικού καταστήματος ΕΛΤΑ στην Αγιά και την μεταφορά των υπηρεσιών σε ιδιώτη.

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς εκφράζει ομόφωνα την έντονη αντίθεσή του στο κλείσιμο του Καταστήματος ΕΛΤΑ Αγιάς και ζητά:

Την άμεση ανάκληση της απόφασης για το κλείσιμο του ταχυδρομικού καταστήματος στην περιοχή και τη συνέχιση της λειτουργίας με δημόσιο χαρακτήρα κι όχι με την παραχώρησή του σε ιδιώτες που θα προκαλέσει σίγουρα νέες επιβαρύνσεις στους πολίτες της περιοχή μας. Τη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας του με πλήρη στελέχωση, ώστε να συνεχίσει να εξυπηρετεί με επάρκεια τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της περιοχής. Τη δέσμευση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ και της Πολιτείας ότι θα μεριμνήσουν για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του καταστήματος, αντί για την υποβάθμισή του. Τη διασφάλιση της συνέχισης όλων των τραπεζικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του καταστήματος σε συνεργασία με την Eurobank, οι οποίες είναι απαραίτητες για τους κατοίκους.

Καλούμε:

Την Κυβέρνηση, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και την Διοίκηση των ΕΛΤΑ να λάβουν σοβαρά υπόψη τις επιπτώσεις της απόφασης και να προστατεύσουν τις τοπικές κοινωνίες.

Τους βουλευτές του νομού Λάρισας να υποστηρίξουν το αίτημά μας και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη μη υλοποίηση της απόφασης.

Τη διοίκηση της Eurobank να εξετάσει τις επιπτώσεις του ενδεχόμενου κλεισίματος και να συνεργαστεί με τους τοπικούς φορείς για τη διατήρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Καλούμε όλους τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς να στηρίξουν τον αγώνα για την υπεράσπιση του καταστήματος των ΕΛΤΑ, μιας υπηρεσίας ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας».

Αγιά 20 Μάρτη 2026

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς