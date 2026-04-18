Ψήφισμα Κοινωνικών και Πολιτιστικών Φορέων της Λάρισας για την κήρυξη της “Οικίας Αλεξάνδρου” ως διατηρητέου κτηρίου ιδιαίτερης πολιτιστικής – ιστορικής σημασίας

Στις 06/03/2026, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) διαβίβασε προς τον Δήμο Λαρισαίων αιτιολογική έκθεση σχετικά με τον χαρακτηρισμό της «Οικίας Αλεξάνδρου» (συμβολή των οδών Παπακυριαζή 48 και Παύλου Μελά, Ο.Τ. 823Β) ως διατηρητέου κτίσματος. Η έκθεση, η οποία είναι πλήρως τεκμηριωμένη επιστημονικά, προτείνει τον χαρακτηρισμό του κτηρίου ως διατηρητέου για λόγους αρχιτεκτονικούς, πολεοδομικούς και ιστορικούς.

Στο κείμενο της έκθεσης επισημαίνεται:

«Συμπερασματικά, το κτήριο, παρά τις όποιες μεταγενέστερες και σχετικά πρόσφατες αποξηλώσεις ή βλάβες που έχει υποστεί, κυρίως στον εσωτερικό του χώρο (συγκριτικά με αυτό του παρελθόντος) λ.χ. καταστροφή των οροφογραφιών, αποκόλληση της ταπισερί και άλλων επίτοιχων διακοσμητικών στοιχείων καθώς και των τσιμεντοπλακιδίων του δαπέδου του ισογείου κλπ, φαίνεται να βρίσκεται γενικά σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον όσον αφορά στο κέλυφός του. Επιπλέον, το διώροφο μέγεθός του, η γωνιακή θέση του στον πολεοδομικό ιστό με τον μεγάλο ακάλυπτο χώρο της αυλής και κυρίως η ίδια η κατασκευή του ως μάρτυρας των γεγονότων και των αλλαγών στην ιστορία της πόλης, το καθιστούν δείγμα της αίγλης των παλαιών νεοκλασικών κτηρίων στην περιοχή και τεκμήριο της συλλογικής μνήμης.»

Ενόψει της επικείμενης τελικής απόφασης από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) για την τύχη του κτηρίου, ενεργοί πολίτες, κοινωνικοί και πολιτιστικοί φορείς της Λάρισας τασσόμαστε απερίφραστα υπέρ της κήρυξης της «Οικίας Αλεξάνδρου» ως διατηρητέου κτηρίου ιδιαίτερης πολιτιστικής – ιστορικής σημασίας. Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα δείγματα της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και για έναν σπάνιο συνδετικό κρίκο με το αστικό παρελθόν της πόλης, που διαρκώς συρρικνώνεται. Η αξία του κτηρίου δεν περιορίζεται στην αισθητική ή αρχιτεκτονική του διάσταση, αλλά επεκτείνεται στον συμβολικό και ιστορικό του ρόλο ως τεκμηρίου της αστικής εξέλιξης της πόλης.

Η Λάρισα έχει ήδη χάσει το μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού της κτηριακού πλούτου. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για άλλες απώλειες.

Ζητάμε από όλους τους πολιτικούς και θεσμικούς φορείς της πόλης με αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στην ιστορία της πόλης να στηρίξουν έμπρακτα αυτή την πρωτοβουλία.

Κυρίως όμως καλούμε τους πολίτες της Λάρισας να δείξουν το έμπρακτο ενδιαφέρον τους για την αρχιτεκτονική κληρονομιά, τον πολιτισμό και την μνήμη της πόλης μας υπογράφοντας ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο που ακολουθεί το παρόν ψήφισμα.

Η ενδεχόμενη μη κήρυξη του κτηρίου ως διατηρητέου θα οδηγήσει νομοτελειακά στην κατεδάφισή του, επιφέροντας ένα ανεπανόρθωτο πλήγμα στην πολιτιστική ταυτότητα της πόλης και στερώντας από τις επόμενες γενιές ένα ζωτικό τεκμήριο της ιστορικής της συνέχειας και μνήμης.

Ένωση φορέων Λάρισας