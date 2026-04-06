Ψαρόπουλος: “Η ουσία της υπόθεσης θα αρχίσει να εκδικάζεται από τις αρχές Μαΐου”

«Ήρθαμε για τη δικαίωση των ανθρώπων που χάσαμε και των τραυματιών φυσικά που υποφέρουν και όχι για να δημιουργήσουμε επεισόδια. Δεν κινδυνεύει κανείς από εμάς. Θα πρέπει να πω ότι η ουσία της υπόθεσης θα αρχίσει να εκδικάζεται όχι νωρίτερα από τις αρχές Μαΐου.

Νομίζω ότι θα πρέπει να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές, προκειμένου να συντελέσουμε όλοι μας σε μια ήρεμη εκδίκαση της δίκης», είπε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας θύματος, κατά την προσέλευσή του στην τρίτη συνεδρίαση του δικαστηρίου για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών

«Υπάρχει όντως σημαντικό υλικό το οποίο έχει να κάνει κυρίως με τη δικογραφία του μπαζώματος. Υπάρχουν βίντεο και φωτογραφικό υλικό το οποίο δείχνει σχεδόν καρέ καρέ με ημεροχρονολογίες πώς έγινε εν πάση περιπτώσει, αυτή η διαδικασία του μπαζώματος».