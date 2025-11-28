Ψηφίσματα για την Παιδιατρική κλινική του ΓΝΛ και τα Κέντρα Πρόληψης από το Δ.Σ Λαρισαίων

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, με αφορμή τις πληροφορίες περί μεταφοράς της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας στο Πανεπιστημιακό και τις έντονες αντιδράσεις φορέων της πόλης, εκφράζει τον προβληματισμό του και ζητά επίσημη, τεκμηριωμένη ενημέρωση.

Το Δ.Σ επισημαίνει ότι:

Η Λάρισα χρειάζεται δύο ισχυρά και πλήρως λειτουργικά δημόσια νοσοκομεία, που να καλύπτουν με ασφάλεια τις ανάγκες των πολιτών.

Κάθε σχεδιασμός αλλαγής σε κρίσιμες κλινικές, ιδίως στην παιδιατρική φροντίδα, πρέπει να γίνεται με διαφάνεια, τεκμηρίωση και ουσιαστικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους.

Το Γενικό Νοσοκομείο αποτελεί βασικό πυλώνα της δημόσιας υγείας στη Θεσσαλία και η διατήρηση των δομών του είναι κρίσιμη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά από το Υπουργείο Υγείας, την 5η ΥΠΕ και τις διοικήσεις των νοσοκομείων άμεση, επίσημη ενημέρωση και δέσμευση για διαβούλευση πριν από οποιαδήποτε απόφαση.

«Ο Δήμος Λαρισαίων θα παρακολουθεί στενά το θέμα και θα παρεμβαίνει θεσμικά όπου χρειάζεται, με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη στήριξη των Κέντρων Πρόληψης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων εκφράζει την έντονη ανησυχία του και για το μέλλον των Κέντρων Πρόληψης. Όπως αναφέρει: «Σε μια δύσκολη περίοδο για τις τοπικές κοινωνίες, που η παραβατικότητα των νέων ανθρώπων αυξάνει και οι οικογένειες και οι εκπαιδευτικές δομές χρειάζονται στήριξη δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για τη συνέχειά τους. Εκφράζουμε την ανησυχία μας για τη στοχευμένη και συστηματική απαξίωσή τους από τον ΕΟΠΑΕ, με την υποστελέχωσή τους, με την υποχρηματοδότησή τους, που ανοίγει το δρόμο στην εκχώρηση της πρόληψης σε ιδιωτικά Συμβουλευτικά Κέντρα κ.ά., ούτως ώστε να καταρρεύσουν από μόνα τους. Η χρηματοδότηση της λειτουργίας τους από τα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών σταματά το 2027 με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η συνέχεια των προγραμμάτων τους. Η σύνδεσή τους με τις τοπικές κοινωνίες είναι υπό αμφισβήτηση και οι 300 περίπου εργαζόμενοι βρίσκονται κάτω από τη δαμόκλεια σπάθη της ανεργίας. Τα 75 Κέντρα Πρόληψης, έχουν επιτελέσει ένα σημαντικό έργο που έχει αναγνωρισθεί από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα ναρκωτικά και έχουν καταξιωθεί στις τοπικές κοινωνίες. Συνολικά, από τα προγράμματα και τις παρεμβάσεις που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους, νέους, εκπαιδευτικούς, γονείς, ιερείς, σώματα ασφαλείας και στο γενικό πληθυσμό, ωφελήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.