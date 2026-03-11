Ψηφιακό “άλμα” για τον δήμο Φαρσάλων με νέο έργο που αλλάζει τις υπηρεσίες του δήμου

Ένα σημαντικό έργο ψηφιακού εκσυγχρονισμού προχωρά στον Δήμο Φαρσάλων, καθώς εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης μια ολοκληρωμένη δράση που στοχεύει στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και στη συνολική αναβάθμιση της λειτουργίας του δήμου.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 390.038,71 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στόχος του είναι να αξιοποιηθούν σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, ώστε να γίνει πιο εύκολη και πιο γρήγορη η εξυπηρέτηση των δημοτών, αλλά και πιο αποτελεσματική η διαχείριση βασικών λειτουργιών της πόλης.

Στο πλαίσιο της δράσης θα αναπτυχθούν νέες ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, μέσα από τις οποίες οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες του δήμου. Παράλληλα θα εγκατασταθούν σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογικός εξοπλισμός που θα βοηθήσουν τον δήμο να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται καλύτερα ζητήματα της καθημερινότητας.

Το έργο περιλαμβάνει ακόμη την εγκατάσταση λογισμικού, την οργάνωση και εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα, την ψηφιοποίηση υλικού όπως π.χ. πολιτιστικού περιεχομένου, αλλά και την εκπαίδευση εργαζομένων του δήμου ώστε να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

Η υλοποίηση του έργου έχει ήδη ξεκινήσει και προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2029, με στόχο να δημιουργηθεί ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον εξυπηρέτησης για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου υπογράμμισε πως «η ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Φαρσάλων αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή. Με το έργο αυτό αξιοποιούμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας για να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών πιο εύκολη και τις υπηρεσίες του δήμου πιο γρήγορες και αποτελεσματικές. Στόχος μας είναι ένας σύγχρονος δήμος που θα εξυπηρετεί καλύτερα τους δημότες, θα στηρίζει τις επιχειρήσεις και θα αξιοποιεί τα ψηφιακά εργαλεία για την ανάπτυξη της περιοχής μας».