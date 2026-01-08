Ως μάρτυρας στην υπόθεση της ευλογιάς των προβάτων κατέθεσε η Ευαγγελία Λιακούλη

Μαρτυρική κατάθεση, στην Εισαγγελία Λάρισας, έδωσε σήμερα η βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακουλη, μετά από κλήση που έλαβε από την διενεργείσα την προανάκριση για το θέμα της ευλογιάς των προβάτων, που ερευνά τα αίτια εξάπλωσης της νόσου.

Όπως δήλωσε η κυρία Λιακουλη στους εκπροσώπους των ΜΜΕ έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, κατέθεσε, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης όλα τα στοιχεία σχετικά με την έρευνα που έχει διεξάγει για το θέμα της ευλογιάς, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τον εμβολιασμό των ζώων και την μη καταμέτρησή τους που συνδέεται όπως ανέφερε η ίδια με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

kosmoslarissa.gr