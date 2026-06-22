Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2026:Οι παραστάσεις που θα δούμε στη Λάρισα

Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» επιστρέφει το καλοκαίρι του 2026 για έβδομη χρονιά, παρουσιάζοντας το πιο πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμά του έως σήμερα.

Η έβδομη διοργάνωση αναπτύσσεται γύρω από τον θεματικό άξονα που εμπνέει ο περίφημος στίχος από τον «Δύσκολο» του Μενάνδρου «Ὡς χαρίεν ἔστ’ ἄνθρωπος, ἂν ἄνθρωπος ᾖ» (Πόσο ωραίος–ώριμος–είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος), θέτοντας στο επίκεντρο την «επιστροφή στον άνθρωπο» και τον στοχασμό πάνω στην ανθρώπινη κατάσταση μέσα από τις παραστατικές τέχνες.

Συνολικά 190 εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα, σε χώρους που εκτείνονται από αρχαία θέατρα, ρωμαϊκά ωδεία, βυζαντινά μνημεία και μουσεία έως κάστρα, τζαμιά, αρχοντικά και ιερές μονές.

Στην πόλη μας το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει δύο παραστάσεις σε χώρους αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας. Οι παραστάσεις προσφέρονται δωρεάν στο κοινό με απαραίτητη την κράτηση θέσεων.

Έναρξη κρατήσεων: Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Η πρώτη παράσταση με τίτλο «Όσοι έμειναν να μιλούν», σε σκηνοθεσία Μιχάλη Γιγιντή και κείμενο Μιχάλη Γιγιντή, Αριάδνης Καβαλιέρου και Γιάννη Μπισμπικόπουλου, θα παρουσιαστεί στον Κήπο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Ιουλίου (ώρα έναρξης: 21.15).

Το έργο ξεκινώντας από την τρομερή έκρηξη στο Τσέρνομπιλ το 1986, πραγματεύεται το δίπολο που διέπει την ιστορία του ανθρώπου: την ικανότητά μας να δημιουργούμε θαύματα – και ταυτόχρονα να προκαλούμε ανυπολόγιστες πληγές. Κατάλληλο άνω των 12 ετών.

Για κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες:

https://allofgreeceone.culture.gov.gr/event/osoi-emeinan-na-miloun/.

Το κοινό θα απολαύσει τη δεύτερη παράσταση, η οποία φέρει τον τίτλο «Η Αρπαγή της Περσεφόνης – Η επιστροφή», σε σύλληψη-σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Βασιλακόπουλου και κείμενο Γιώργου Δασκαλάκη, στο Α΄ αρχαίο θέατρο, τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Ιουλίου (ώρα έναρξης: 20.50).

Το έργο επαναπροσεγγίζει τον αρχαίο μύθο της Περσεφόνης μέσα από μια σύγχρονη, σκοτεινή και βαθιά ανθρώπινη οπτική, εστιάζοντας όχι στην αρπαγή, αλλά στις συνέπειές της: το τραύμα, τη βίαιη ενηλικίωση και την επιστροφή σε έναν κόσμο που, ενώ δεν είναι πια ο ίδιος, προσπαθεί να συνεχίσει σαν να μη συνέβη τίποτα – συγκαλύπτοντας τη βία ως κανονικότητα.

Κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες:

https://allofgreeceone.culture.gov.gr/event/i-arpagi-tis-persefonis-i-epistrofi/ .