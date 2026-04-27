“Όλοι ίσοι στον δρόμο, μαθαίνω και σέβομαι τον ΚΟΚ” στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Μικροί και μεγάλοι ετοιμάζονται για τον ΔΕΗ Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδος στη Λάρισα, καθώς η πόλη θα υποδεχθεί τον τερματισμό του 2ου Ετάπ, με μια μεγάλη γιορτή στην Κεντρική πλατεία, στις 7 Μαΐου. Ήδη από την περασμένη εβδομάδα, υλοποιείται πλήθος πρόδρομων εκδηλώσεων, στην τελική ευθεία για τη μεγάλη διεθνή διοργάνωση, που τοποθετεί τη Λάρισα στο επίκεντρο της αθλητικής ποδηλασίας.

Σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου, πραγματοποιείται η δράση “Όλοι ίσοι στον δρόμο, μαθαίνω και σέβομαι τον ΚΟΚ”, από τις 10.00 το πρωί, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (Αλκαζάρ).

Οι μαθητές του σχολείου Εν.Ε.Ε.ΓΥ.Λάρισας (Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λάρισας), συμμετέχουν σε μια καλλιτεχνική και εκπαιδευτική δράση, δημιουργώντας πινακίδες κυκλοφοριακής αγωγής. Ταυτόχρονα, θα ενημερωθούν από το Τμήμα Τροχαία Λάρισας για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή. Η δραστηριότητα συνδυάζει δημιουργικότητα, μάθηση του ΚΟΚ και προώθηση ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής, σε ένα ασφαλές και εποπτευόμενο περιβάλλον.

Οι πρόδρομες δράσεις συνεχίζονται ως εξής:

Ενημερωτική ημερίδα anti-dopping

Αύριο, Τρίτη, 28 Απριλίου, 19.30, στο Κλειστό Γυμναστήριο του Αγίου Θωμά

Ενημερωτική ημερίδα για την καταπολέμηση του dopping στον αθλητισμό, με τίτλο: «Η Νίκη δεν θέλει dopping» και κεντρικό ομιλητή τον Δρ.Γρηγόρη Λέων, Διοικητή του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Δράση “Αναμένοντας τον ΔΕΗ Tour of Hellas με το HERO 2030”

Τετάρτη, 29 Απριλίου, 10.00-13.00, στον Μύλο του Παππά

Στον προαύλιο χώρο του Μύλου του Παππά θα στηθεί η ποδηλατική πίστα δεξιοτεχνίας HERO 2030, με παιχνίδια αφιερωμένα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, θα λειτουργούν σταθμοί δραστηριοτήτων για τους μαθητές των σχολείων που θα συμμετέχουν, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξασκηθούν στη δεξιοτεχνία και την ασφαλή οδήγηση, σε ένα οργανωμένο και εποπτευόμενο περιβάλλον, συνδυάζοντας μάθηση, κίνηση και διασκέδαση.