Όλυμπος: Κουτάκι αναψυκτικού από το 1984 βρέθηκε σε εκστρατεία καθαρισμού της κορυφής του βουνού

Πλαστικά, λαμαρίνες, παλιές γεννήτριες, ακόμα και κουτάκια αναψυκτικού από το 1984 «ξετρύπωσαν» εθελοντές που βρέθηκαν στον Oλυμπο τις προηγούμενες ημέρες για να τον καθαρίσουν.

Μία πρωτοβουλία από την οργάνωση Ecogenia σε συνεργασία με την California Conservation Corps (CCC), το καταφύγιο «Χρήστος Κάκκαλος» και τοπικούς φορείς του Λιτόχωρου, συγκέντρωσε εθελοντές από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, σε υψόμετρο πάνω από 2.600 μέτρα, ώστε να μαζέψουν σκουπίδια που είχαν εγκαταλειφθεί εκεί περισσότερο από μισό αιώνα.

Οι εθελοντές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και με τη βοήθεια των διαχειριστών του καταφυγίου, Αλέξανδρου και Μιχάλη, πήγαν σε σημεία της κορυφής του βουνού όπου υπήρχαν συγκεντρωμένα σκουπίδια και καθάρισαν ότι έβρισκαν παρατημένο. Συγκεκριμένα, καθάρισαν την περιοχή κάτω από το Στεφάνι Ολύμπου, όπου ορειβατικές ομάδες πιθανόν να συγκεντρώνονταν για να κάνουν στάσεις και άφηναν εκεί τα σκουπίδια τους.

Ενδεχομένως να προσπάθησαν να τα συλλέξουν, αλλά αυτό δεν έγινε εφικτό αφού το σημείο είναι δύσβατο, με αποτέλεσμα τα σκουπίδια να παραμένουν στο βουνό και να αποσυντίθενται. Οι ομάδες εργάζονταν όλη τη μέρα, σε συνθήκες με έντονη υγρασία, αραιή νέφωση και θερμοκρασία γύρω στους 17°C. Οι περιπολίες τους ήταν σε ένα από τα υψηλότερα σημεία του Ολύμπου, κοντά στα 400 μέτρα πάνω από την αλπική περιοχή, εκεί όπου το τοπίο είναι γεμάτο βράχια και πέτρες με ελάχιστη και πολύ χαμηλή βλάστηση.

Κάποια από τα απορρίμματα ήταν τόσο παλιά που είτε είχαν σκουριάσει είτε βρίσκονταν σε αποσύνθεση κι αυτός είναι ένας ακόμη πιο επιβαρυντικός παράγοντας για το περιβάλλον. «Αν σκεφτούμε ότι αυτά τα κουτάκια έμειναν στο περιβάλλον κοντά μισό αιώνα, αντιλαμβανόμαστε πόσο επιβαρυμένο είναι το φυσικό τοπίο», ανέφερε ο τομεάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ecogenia κ. Διαμαντόπουλος στο voria, προσθέτοντας πως όσοι ανεβαίνουν στον Όλυμπο και σε κάθε βουνό, πρέπει να σέβονται το φυσικό περιβάλλον.

Τα σκουπίδια συγκεντρώθηκαν σε τεράστιους σάκους οι οποίοι θα απομακρυνθούν το επόμενο διάστημα με ελικόπτερο από το καταφύγιο.

Ελένη Ευστρατίου (newsbomb.gr)