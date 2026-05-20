Όλυμπος: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ορειβάτη

Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη από το απόγευμα της Τετάρτης (20/5) στον Όλυμπο, για τον εντοπισμό ενός άνδρα τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, αλλά και ειδικά τεχνολογικά μέσα για να χτενίσουν την περιοχή, η οποία φημίζεται για το δύσβατο ανάγλυφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για άνδρα περίπου 25 ετών, πιθανόν ισπανικής καταγωγής.

Από τους οικείους του αναφέρθηκε η εξαφάνισή του φέρεται να έφυγε μόνος του από το καταφύγιο με κατεύθυνση προς την κορυφή του Ολύμπου, τα ίχνη του χάθηκαν εκείνος δεν έχει επιστρέψει και δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιον.

Επιχειρούν συνολικά 14 πυροσβέστες με οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και του σημείου, στην έρευνα έχουν ενταχθεί άμεσα Ομάδα Ορμητικών Ενεργειών Διάσωσης από τη 2η και την 8η Ε.Μ.Α.Κ., Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – Drones) από την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να ερευνηθούν από αέρος γκρεμοί και δύσβατα μονοπάτια που είναι απροσπέλαστα για τους διασώστες.

