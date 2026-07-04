«Ό,τι πείτε Υπουργέ μου» από το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Κιλελέρ

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του έργου «ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» που για τρία συνεχόμενα βράδια το κοινό γέμισε ασφυκτικά τον αύλειοχώρο της ΕΟΔΥΑ στη Νίκαια , το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Κιλελέρ συνεχίζει με το τρίτο κατά σειρά έργο , την κωμωδία με έντονα σατιρικά στοιχεία του Ρέι Κούνει «Ό, ΤΙ ΠΕΙΤΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΜΟΥ» , την Κυριακή 05 – Δευτέρα 06 και Τρίτη 07 Ιουλίου και ώρα 21.15 στον ίδιο χώρο.

«Ο υπουργός της κυβέρνησης, υποτίθεται πως βρίσκεται στη Βουλή για μια ολονύχτια συνεδρίαση. Στην πραγματικότητα, έχει κλείσει μια σουίτα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια για να περάσει μια ερωτική βραδιά με την Τζέην, γραμματέα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.Η βραδιά καταστρέφεται πριν καν αρχίσει… Το χάος στα καλύτερά του».

Σκηνοθεσία : ΆκυςΜητσούλης

Βοηθός σκηνοθέτη – Μουσική επιμέλεια : Ευγενία Μιχάλη

Σχεδιασμός σκηνικού: Αρχιτεκτονικό Γραφείο Workroom // Ματίνα Μπουκουβάλα – Σοφία Δημογιάννη

Επιμέλεια διακόσμησης σκηνικού: Κατερίνα Δεδούση – Ροδόπη Ράου – Φαίη Τζιώτζιου

Κίνηση : Αθηνά Μανώλη

Τεχνικός υποστήριξης: Κώστας Ζιώγος

Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Στέλιος Καραφέριας

Διεύθυνση σκηνής: Σοφία Μπαντή

Φώτα – Ήχος : Φαίη Τζιώτζιου

Makeupartist : Βιβή ΝικολαουBeautyAcademy

Φωτογραφίες παράστασης και προώθησης παράστασης : Θανάσης Καλιακούδας ( η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο GRECOTELIMPERIAL )

Αφίσα – Κατασκευή προγράμματος : Αλέξανδρος Αγναντής

Τοποθέτηση σκηνικών: Γιώργος Μπόζαρλης, Κώστας Ζιώγος, Θανάσης Φούντας , Νίκος Χαρχαντής, Βασίλης Ντέλλας, Δημήτρης Γκουργκουλιάς, Βασίλης Δαρδούμπας, Αποστόλης Δεδούσης, Στέλιος Καφαδάρης, Μαρία Κουκλωμένου, Ξένια Τσιγάρα, Κωνσταντία Κουτσιαρή, Ευγενία Μιχάλη

Ηθοποιοί : Δήμητρα Αναστασίου, Αποστόλης Δεδούσης, Θοδωρής Θανασιάς, Κωνσταντίνα Κουτσιάρη, Κώστας Κυριτσόπουλος, Ευγενία Μιχάλη, Εύη Μπατάλα, Γιώργος Μποζαρλης, Λένα Νικολούλη, Δέσποινα Φαναράκη