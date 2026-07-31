1.839.800 ευρώ για έργα αγροτικής οδοποιίας σε Κρανιά, Καλύβια, Δομένικο και Πύθιο

Μία ακόμη σημαντική χρηματοδότηση εξασφάλισε ο Δήμος Ελασσόνας, καθώς εγκρίθηκαν τέσσερα έργα αγροτικής οδοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 1.839.800 ευρώ, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027.

Με τις νέες αυτές χρηματοδοτήσεις, ο Δήμος Ελασσόνας συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για έργα που αναβαθμίζουν τις υποδομές της υπαίθρου, ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα και βελτιώνουν την καθημερινότητα των ανθρώπων της παραγωγής.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τη βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου στις Δημοτικές Κοινότητες Κρανιάς, Καλυβίων, Δομενίκου και Πυθίου, με στόχο την ασφαλέστερη και ταχύτερη πρόσβαση σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, τη διευκόλυνση της μετακίνησης ανθρώπων και μηχανημάτων, καθώς και τη μείωση του κόστους μεταφοράς των αγροτικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα έργα:

· Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην Κρανιά | 383.900 €

· Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στα Καλύβια | 460.000 €

· Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Δομένικο | 495.900 €

· Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Πύθιο | 500.000 €

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά την προσβασιμότητα στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ενισχύοντας την παραγωγική δραστηριότητα και δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες για τους ανθρώπους της υπαίθρου.

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας αναφορικά με τη νέα χρηματοδότηση για έργα αγροτικής οδοποιίας δήλωσε σχετικά: «Η συνεχής αναβάθμιση των αγροτικών υποδομών αποτελεί στρατηγική επιλογή της δημοτικής μας αρχής, καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας του Δήμου Ελασσόνας. Με την έγκριση των τεσσάρων νέων έργων σε Κρανιά, Καλύβια, Δομένικο και Πύθιο, συνολικού προϋπολογισμού 1.839.800 ευρώ, κάνουμε ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των παραγωγών και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και διεκδικητικότητα να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμη χρηματοδότηση, υλοποιώντας έργα που έχουν πραγματικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για τις κοινότητές μας».