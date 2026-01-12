17 παραβάσεις για οδήγηση χωρίς κράνος στη Θεσσαλία

Στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» συνεχίζονται οι τροχονομικοί έλεγχοι σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Όπως ανακοινώνεται από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλίας, κατά την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από 5 έως 11 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά -498- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά -17- παραβάσεις, ως ακολούθως:

Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας: διενεργήθηκαν -235- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -6- παραβάσεις σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας: διενεργήθηκαν -137- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -3- παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων,

Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων: διενεργήθηκαν -84- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά -5- παραβάσεις, και συγκεκριμένα -2- σε οδηγούς δικύκλων, -1- σε επιβάτη δικύκλου και -2- σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας: διενεργήθηκαν -42- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -3- παραβάσεις σε οδηγούς ΕΠΗΟ.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

«Το κράνος δεν είναι αξεσουάρ – είναι «ασπίδα» ζωής», το μήνυμα της Αστυνομίας.