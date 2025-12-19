Τέμπη: Έκρυβε ποσότητα κάνναβης στο σπίτι του

Ποσότητα κάνναβης έκρυβε στο σπίτι του, σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, ένας άνδρας, ο οποίος και συνελήφθη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας “συνελήφθη, χθες (18-12-2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε διενεργηθείσα κατ’ οίκον έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -10,2- γραμμαρίων και -1- μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.”