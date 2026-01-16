Τρία χρόνια φυλάκιση σε 25χρονο που πυροβόλησε σκύλο στον Αμπελώνα

Ένα αδέσποτο σκυλί τραυματισμένο από σκάγια πυροβόλου όπλου περιέθαλψε, τον Απρίλιο του 2023, μια κάτοικος Αμπελώνα καταγγέλοντας το συμβάν στην αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 25χρονος δράστη.

Η δίκη του έγινε χθες στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας όπου ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι πυροβόλησε το σκυλί με κυνηγετικό όπλο. Ισχυρίστηκε ότι ενώ κατέβηκε από το αυτοκίνητό για να κάνει την ανάγκη του το είδε να το πλησιάζει απειλητικά και το πυροβόλησε.

Το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο και αφού αναγνώρισε και το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου επέβαλλε συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως και την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

