Ξεκίνησε ο σχεδιασμός για το Ελασσονίτικο Καρναβάλι 2026

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου το απόγευμα στο Δημαρχείο Ελασσόνας, με πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Ελασσόνας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Ελασσονίτικου Καρναβαλιού 2026, το οποίο επιστρέφει για 4η συνεχόμενη χρονιά, καθιερωμένο πλέον ως η μεγαλύτερη αποκριάτικη γιορτή της πόλης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της καρναβαλικής ομάδας, πολιτιστικών, μορφωτικών και αθλητικών συλλόγων, εθελοντές, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ), γυμναστήρια, καταστηματάρχες εστίασης και εμπορίου, καθώς και πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων, επιβεβαιώνοντας τον συλλογικό και συμμετοχικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Τη σύσκεψη συντόνισε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Αστέριος Δημουλάς, παρουσία του Δημάρχου Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσα, της Προέδρου της Κοινότητας Ελασσόνας κ. Καλλιόπης Φώλλα και των μελών του Συμβουλίου κ.κ. Αγγελικής Πνάκα και Βασίλη Μανώλη, καθώς και της Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας κ. Χαράς Μπαγιώτα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι πρώτες συμμετοχές συλλόγων και φορέων στο Ελασσονίτικο Καρναβάλι 2026, οι οποίες αποτυπώνουν ήδη τη δυναμική, τη φαντασία και τον ενθουσιασμό που συνοδεύουν τη φετινή διοργάνωση.

Το Ελασσονίτικο Καρναβάλι αποτελεί πλέον γιορτή ολόκληρης της πόλης, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, την πολιτιστική δημιουργία και την τοπική οικονομία, με τη συμμετοχή πολιτών κάθε ηλικίας.

Ο Δήμος Ελασσόνας, μέσω της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε συλλόγους, σχολεία, φορείς, επαγγελματίες και ομάδες πολιτών να συμμετάσχουν ενεργά στις εκδηλώσεις, συμβάλλοντας στη συνδιοργάνωση ενός καρναβαλιού που χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει και εξελίσσεται.

Η προετοιμασία συνεχίζεται, ενώ το τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα και τις δράσεις του Ελασσονίτικου Καρναβαλιού 2026.