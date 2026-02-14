Η Ευαγγελία Λιακούλη στο ετήσιο μνημόσυνο των Αξιωματικών και Οπλιτών

Στο ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των Αξιωματικών και Οπλιτών που έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Πατρίδα κατά τους αγώνες του Έθνους, το οποίο τελέστηκε στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο Λάρισας παρευρέθηκε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη

Η κα Λιακούλη κατέθεσε στεφάνι, αποτείοντας φόρο τιμής στη μνήμη των πεσόντων, τιμώντας την αυταπάρνηση και την ανιδιοτελή προσφορά τους στην προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Σε δήλωσή της ανέφερε:

«Τιμούμε σήμερα τους Αξιωματικούς και Οπλίτες που έπεσαν υπέρ Πατρίδας, όχι μόνο με σεβασμό στη μνήμη τους, αλλά με βαθιά επίγνωση του χρέους που μας κληροδότησαν. Η θυσία τους αποτελεί διαρκή πυξίδα ευθύνης στα εθνικά μας ζητήματα και υπενθυμίζει ότι η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η εθνική αξιοπρέπεια δεν είναι αυτονόητες έννοιες.

Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων και ρευστότητας στο διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα οφείλει να πορεύεται με ενότητα, σοβαρότητα και στρατηγική συνέπεια. Η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, η διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας απαιτούν θεσμική σταθερότητα, πολιτική ωριμότητα και προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο.

Η μνήμη των πεσόντων μας δεσμεύει να υπηρετούμε την Πατρίδα με αίσθημα ευθύνης, με ειρηνική διάθεση αλλά χωρίς αυταπάτες, να θωρακίζουμε τη Δημοκρατία και τους Θεσμούς και να διαφυλάσσουμε την κοινωνική συνοχή ως προϋπόθεση εθνικής ισχύος.

Η ιστορική συνείδηση δεν είναι τυπική αναφορά στο παρελθόν· είναι ενεργή στάση απέναντι στο παρόν και το μέλλον της χώρας ».