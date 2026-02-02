233 επιθεωρητές εργασίας για 351.552 επιχειρήσεις – Με το σταγονόμετρο οι προσλήψεις

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία και Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας σε ανακοίνωσή του δηλώνει «συγκλονισμένο από το τραγικό πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των εργαζομένων γυναικών που βρήκαν φρικτό θάνατο εν ώρα της νυχτερινής τους εργασίας, καθώς και τη συμπαράστασή του στους συναδέλφους τους.

Παράλληλα, εκφράζουμε τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων, δηλώνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστασή μας σε όλους όσους δοκιμάζονται από αυτή την τραγωδία.

Παράλληλα, δηλώνουμε την πλήρη στήριξή μας στους συναδέλφους μας, οι οποίοι διεξάγουν με επαγγελματισμό, ανεξαρτησία και αίσθημα ευθύνης την έρευνα για το δυστύχημα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιμετωπίζοντας όχι μόνο το βάρος της τραγωδίας, αλλά και την τεράστια ψυχική πίεση που συνεπάγεται η διερεύνηση ενός τέτοιου συμβάντος.

Το τραγικό αυτό γεγονός επιβεβαιώνει με τον πιο οδυνηρό τρόπο ότι η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία δεν αποτελούν τυπική υποχρέωση, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζομένων και ταυτόχρονα ρητή και αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση του εργοδότη, όπως ξεκάθαρα ορίζεται στην εργατική νομοθεσία.

Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που διεξάγεται τις τελευταίες ημέρες, σημειώνουμε ότι οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία βρισκόμαστε καθημερινά στους χώρους εργασίας τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, εκτεθειμένοι στους ίδιους κινδύνους με τους εργαζόμενους που συναντούμε, παρά το ελάχιστο προσωπικό που διαθέτουν οι υπηρεσίες μας, εκτελώντας με συνείδηση το καθήκον μας και εκπληρώνοντας τον κοινωνικό μας ρόλο, διασφαλίζοντας έτσι την εργασιακή αξιοπρέπεια και καταστέλλοντας φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη, το έτος 2024, οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 351.552, ενώ οι εργαζόμενοι ήταν τουλάχιστον 2.519.726. Την ίδια χρονιά, ο αριθμός των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία μειώθηκε περαιτέρω στους 233, από 243 που ήταν το 2023.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε κάθε Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία αντιστοιχούν 1.509 επιχειρήσεις και 10.773 εργαζόμενοι.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και προειδοποιήσεις του Συλλόγου μας προς τη Διοίκηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας τα τελευταία χρόνια, η Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία έχει συρρικνωθεί δραματικά. Σήμερα υπηρετούν μόλις 233 Επιθεωρητές, με μέσο όρο ηλικίας άνω των 55 ετών. Οι προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο, ενώ αντίθετα, αναμένεται η αποχώρηση περίπου 60 Επιθεωρητών την επόμενη πενταετία.

Οι σοβαρές ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές (κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, κατάλληλα όργανα μέτρησης, έλλειψη υπηρεσιακών οχημάτων, διοικητικό προσωπικό κ.ά.) δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο το έργο των Επιθεωρητών. Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο και χωρίς την αναγκαία υποστήριξη, οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας, με ελάχιστα μέσα, εκτελούν με ζήλο και ευσυνειδησία τα καθήκοντά τους, πράττοντας το καθήκον τους απέναντι στην κοινωνία, κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.

Δυστυχώς το φρικτό αυτό πολύνεκρο δυστύχημα, καθιστά επιτακτική την ανάγκη της άμεσης στελέχωσης της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία με νέους Επιθεωρητές, προκειμένου να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους εργασιακούς χώρους, προς όφελος της προστασίας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων. Η ανάγκη ενίσχυσης της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας τίθεται πλέον με τρόπο αδιαμφισβήτητο.

Σε εφαρμογή μνημονιακών νόμων, καταργήθηκαν 209 κενές οργανικές θέσεις, καθώς και περιφερειακά Τμήματα, με αποτέλεσμα μεγάλες περιοχές της χώρας να μην διαθέτουν αρμόδιες υπηρεσίες και οι έλεγχοι να πραγματοποιούνται από Επιθεωρητές άλλων περιοχών, χωρίς επάρκεια μέσων μετακίνησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι συνάδελφοί μας έχουν να διανύσουν αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα ακόμα και σε δύσβατες περιοχές, χωρίς να εξασφαλίζεται η ύπαρξη διαθέσιμων οχημάτων και οδηγών.

Το 2024 καταγράφηκαν 17.359 εργατικά ατυχήματα, εκ των οποίων 48 θανατηφόρα, χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτά τα παθολογικά και τα τροχαία ατυχήματα. Η διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων που λαμβάνουν χώρα στα λατομεία & μεταλλεία, καθώς και τα ναυτικά ατυχήματα, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας και δεν διερευνώνται από τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, αλλά από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες (Επιθεώρηση Μεταλλείων κλπ) .

Η αποτύπωση αυτή των απωλειών συνδέεται άμεσα με το ευρύτερο πλαίσιο εντατικοποίησης της εργασίας και απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, εν μέσω μεγέθυνσης της οικονομικής δραστηριότητας, και παράλληλα της συστηματικής αποδυνάμωσης της Επιθεώρησης Εργασίας.

Οι ουσιαστικές παρεμβάσεις και προτάσεις του Συλλόγου μας κατά την ψήφιση του νέου αντεργατικού νόμου, αγνοήθηκαν επιδεικτικά από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».