Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
Αποστολία Βλάχου ετών 56
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Σωτηρίτσα Αγιάς
Γεώργιος Χαραλάμπης ετών 64
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Παλαιό Κοιμητήριο Λάρισας
Μαρία Λέλλη-Γιαννούλη ετών 83
Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Ευγενία Αναστασοπούλου ετών 90
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής στο Αργυροπούλι Τυρνάβου
Γεώργιος Ντακούλας ετών 92
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου στην Αγιά
Ελένη Δημάδη ετών 93
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Μοδέστου στους Γόννους