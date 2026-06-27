Τοπικά

Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

Αποστολία Βλάχου ετών 56

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Σωτηρίτσα Αγιάς

Γεώργιος Χαραλάμπης ετών 64

Ώρα  11:30 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Παλαιό Κοιμητήριο Λάρισας

Μαρία Λέλλη-Γιαννούλη ετών 83

Ώρα  19:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Ευγενία Αναστασοπούλου ετών 90

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής στο Αργυροπούλι Τυρνάβου

Γεώργιος Ντακούλας ετών 92

Ώρα  11:30 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου στην Αγιά

Ελένη Δημάδη ετών 93

Ώρα  11:30 Ι.Ν. Αγίου Μοδέστου στους Γόννους

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