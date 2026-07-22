Τύρναβος: Μητέρα και κόρη τραυματίστηκαν σε τροχαίο σε σύγκρουση δυο οχημάτων

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 3.30 μ.μ. στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά δύο ΙΧ επιβατηγά αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τρία άτομα που επέβαιναν στα δύο οχήματα (μητέρα και η κόρη της στο ένα και ο οδηγός του άλλου οχήματος) τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί του Α.Τ. Τυρνάβου, όχημα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες.

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