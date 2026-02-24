4ος Run for Autism Larissa 2026: “Ζωγράφισε το μπλουζάκι σου – Γίνε κομμάτι του αγώνα”

Ο 4ος αγώνας δρόμου Run for Autism Larissa 2026 πλησιάζει — και φέτος ξεκινά… πολύ πριν από τη γραμμή εκκίνησης.

Από τον Μάρτιο έως και τον Απρίλιο, ο Σύλλογος Αυτισμού Λάρισας διοργανώνει μια σειρά από παιχνιδιάρικες, συμμετοχικές και δημιουργικές δράσεις για παιδιά και γονείς, προκειμένου μικροί και μεγάλοι να γίνουν κομμάτι του Run for Autism Larissa 2026 συμβάλλοντας ενεργά στην προετοιμασία της διοργάνωσης.

Η ιδέα είναι απλή, αλλά γεμάτη δύναμη, κάθε παιδί — και κάθε ενήλικας που το επιθυμεί — μπορεί να ζωγραφίσει με πολύχρωμους μαρκαδόρους το μπλουζάκι του 4ου Αγώνα Δρόμου Run for Autism 2026.

Η πρώτη δράση «Ζωγραφίζω το μπλουζάκι του αγώνα» θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου από τις 11 π.μ. – τη 1 μ.μ. στην πλατεία Ταχυδρομείου (μπροστά από την Ιατρική σχολή) με κεντρικό σύνθημα «Κάθε μπλουζάκι, μια ιστορία – Κάθε συμμετοχή, ένα μήνυμα».

Run for Autism Larissa

Ο 4ος Αγώνας Δρόμου Run for Autism θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Απριλίου με εκκίνηση από την Κεντρική Πλατεία Λάρισας. Ο 4ος Αγώνας Δρόμου Run For Autism Larissa 2026 έρχεται να ενώσει ανθρώπους κάθε ηλικίας σε έναν αγώνα με βαθύ κοινωνικό μήνυμα, αφιερωμένο στην ευαισθητοποίηση, τη συμπερίληψη και την αποδοχή των ατόμων με αυτισμό.

Ο αγώνας πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων, του ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας – «Μαζί μια αγκαλιά», στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα συνεργασίας και κοινωνικής ευθύνης.