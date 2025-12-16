4ο Γυμνάσιο Λάρισας: Πανελλήνια Διάκριση στο Μαθητικό Διαγωνισμό Bebras® 2025-2026

Το 4ο Γυμνάσιο Λάρισας με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνει τη διακριθείσα συμμετοχή του μαθητή Κουβάτα Γιάννη, στον Μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης Bebras® 2025-2026! Ο Γιάννης κατάφερε να λύσει όλα τα θέματα του διαγωνισμού και συγκέντρωσε 116 βαθμούς (μέγιστη βαθμολογία), εξασφαλίζοντας έτσι πανελλήνια διάκριση για το σχολείο!

Επιπλέον, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, διακρίθηκαν με τη δεύτερη θέση μεταξύ των 60 συμμετεχόντων μαθητών/τριών του σχολείου οι: Μακρή Φωτεινή, Κούτρας Μιχάλης και Ιωνά Γεωργία. Η συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό Bebras ήταν αξιοσημείωτη και εντυπωσιακή!

Ο φετινός διαγωνισμός Bebras® 2025-2026 είχε την εντυπωσιακή συμμετοχή 34.706 μαθητών και μαθητριών από όλη την Ελλάδα, γεγονός που καθιστά τη διάκριση των μαθητών ακόμα πιο αξιέπαινη.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες για την εξαιρετική τους προσπάθεια και τις επιδόσεις τους!

Την οργάνωση/προετοιμασία των μαθητών για τον διαγωνισμό ανέλαβαν οι καθηγήτριες πληροφορικής του 4ου Γυμνασίου Λάρισας κυρίες Νασιάρα Ευθυμία και Τεγούση Ναυσικά.