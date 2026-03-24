4ο Run for Autism Larissa: Η πόλη τρέχει για την αποδοχή και τη συμπερίληψη

Η Λάρισα ετοιμάζεται για ακόμη μία χρονιά να γεμίσει τους δρόμους της με ένα ισχυρό μήνυμα αποδοχής, συμπερίληψης και αλληλεγγύης μέσα από τον αγώνα δρόμου Run for Autism Larissa, που διοργανώνει ο Σύλλογος Αυτισμού Λάρισας και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου.

Ο αγώνας, που έχει πλέον καθιερωθεί ως μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές δράσεις της πόλης, καλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν σε μια συμβολική διαδρομή στήριξης των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού και των οικογενειών τους.

Δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου. Είναι μια πράξη συμμετοχής, ένα μήνυμα ότι η κοινωνία μπορεί να γίνει πιο ανοιχτή, πιο συμπεριληπτική και πιο ανθρώπινη.

Φέτος, το Run for Autism Larissa αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, καθώς πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του πολυθεματικού φεστιβάλ «Μαζί μια Αγκαλιά», που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας από 23 έως 26 Απριλίου στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας.

Το φεστιβάλ «Μαζί μια Αγκαλιά» αποτελεί μια μεγάλη πρωτοβουλία για την υγεία, την πρόληψη και την κοινωνική ευαισθητοποίηση, με τη συμμετοχή επιστημονικών φορέων, συλλόγων ασθενών και οργανώσεων της πόλης.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών θα πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης για την υγεία, αιμοδοσία, εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά και νέους, καθώς και πολλές κοινωνικές δράσεις που στόχο έχουν να ενεργοποιήσουν την τοπική κοινωνία γύρω από σημαντικά ζητήματα πρόληψης και αλληλεγγύης.

Η ένταξη του Run for Autism Larissa σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση ενισχύει ακόμη περισσότερο το μήνυμα της συλλογικής προσπάθειας και της συνεργασίας των φορέων της πόλης. Γιατί όταν μια κοινωνία ενώνει τις δυνάμεις της, μπορεί να δημιουργήσει κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή εκδήλωση. Μπορεί να δημιουργήσει μια μεγάλη αγκαλιά για όλους.

Ο 4ος Αγώνας Δρόμου Run for Autism Larissa τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων, του ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας «Μαζί μια Αγκαλιά» με την υποστήριξη των : Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων, Σύλλογος «ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας, Σύλλογος Βετεράνων Αθλητών Στίβου Ν. Λάρισας, Σύλλογος Δρομέων Φαλάνης, Mamali Trail Run, Pourlia Trail, ΠΕΠΦΑ Ν. Λάρισας, Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλίας, Ποδηλατικό Αθλητικό Σύλλογο Πηνειό.

Οι εγγραφές στον 4ο Αγώνα Δρόμου Run for Autism Larissa συνεχίζονται στο www.autismthessaly.gr