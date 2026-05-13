6ος Αγώνας “Karya Olympus Trail” – Ο Όλυμπος υποδέχεται τους δρομείς στις 31 Μαΐου

H διεξαγωγή του 6ου Αγώνα «Karya Olympus Trail» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαΐου 2026, στις μαγευτικές πλαγιές του Ολύμπου.

Η διοργάνωση επιστρέφει δυναμικά και ανανεωμένη, προσκαλώντας αθλητές, φυσιολάτρες και φίλους του ορεινού τρεξίματος να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία στο μυθικό «Βουνό των Θεών».

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει τέσσερις ξεχωριστές διαδρομές, σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται σε κάθε επίπεδο εμπειρίας και φυσικής κατάστασης:

Το «Karya Olympus Trail» (25 km) αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση της ημέρας, με 1.500 μ.+ θετικής υψομετρικής διαφοράς και απαιτητικά μονοπάτια μέσα στο ορεινό τοπίο του Ολύμπου.

Το «Titnata Trail» (13 km) προσφέρει μια δυναμική και ιδιαίτερα εντυπωσιακή διαδρομή, με 760 μ.+ θετικής υψομετρικής διαφοράς.

Το «Karya Mini Trail» (5 km), με 285 μ.+ θετικής υψομετρικής διαφοράς, αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο ορεινό τρέξιμο.

Παράλληλα, θα διεξαχθεί και Παιδικός Αγώνας, δίνοντας στους μικρούς φίλους της διοργάνωσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή γιορτή αθλητισμού και χαράς.

Αφετηρία και τερματισμός όλων των διαδρομών θα είναι το Πνευματικό Κέντρο Καρυάς Ολύμπου, με ώρα εκκίνησης τις 08:30 π.μ.

Ο αγώνας πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Μ.Ε.Σ.Κ. «Όλυμπος», του Δήμου Ελασσόνας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συμβάλοντας στην ανάδειξη της περιοχής και της ορεινής αθλητικής δραστηριότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη σελίδα της διοργάνωσης στο Facebook: «Karya Olympus Trail».

Η Καρυά Ολύμπου ετοιμάζεται να υποδεχθεί για ακόμη μία χρονιά δρομείς και επισκέπτες σε μια διοργάνωση όπου η φύση, η αντοχή και η αυθεντική εμπειρία του βουνού γίνονται ένα.