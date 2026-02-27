70 νέα δένδρα τοποθετήθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου Φαλάνης

Στον περιβάλλοντα χώρο του αναβαθμισμένου και ανακατασκευασμένου γηπέδου της Φαλάνης, πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, φύτευση 70 δένδρων, που θα αλλάξουν εντελώς την εικόνα του χώρου.

Η δενδροφύτευση πραγματοποιήθηκε υπό τη αιγίδα της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων και της Κοινότητας Φαλάνης, με τη συμμετοχή των σχολείων της Φαλάνης (Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο).

Το παρόν έδωσε και ο δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε ότι η σημερινή δράση αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον της Φαλάνης και της νέας γενιάς.

«Δεν φυτεύουμε απλώς δέντρα. Φυτεύουμε συνείδηση, ευθύνη και ελπίδα», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, , επισημαίνοντας ότι η αναβάθμιση του γηπέδου δεν περιορίζεται στις αθλητικές υποδομές, αλλά επεκτείνεται στον περιβάλλοντα χώρο, ώστε να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό, όμορφο και βιώσιμο σημείο αναφοράς για όλη την τοπική κοινωνία

Ο κ. Μαμάκος ευχαρίστησε την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων, την Κοινότητα Φαλάνης, καθώς και τους εκπαιδευτικούς και μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου Φαλάνης για την συμμετοχή τους, τονίζοντας ότι «η ενεργός παρουσία των παιδιών δίνει ξεχωριστή αξία στη σημερινή πρωτοβουλία, γιατί τα ίδια θα είναι οι αυριανοί θεματοφύλακες του περιβάλλοντος».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η δημοτική αρχή συνεχίζει με συνέπεια τις παρεμβάσεις ενίσχυσης του αστικού και περιαστικού πρασίνου, με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση, τη βελτίωση του μικροκλίματος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. «Η πόλη και οι κοινότητές της χρειάζονται περισσότερο πράσινο, περισσότερους ανοιχτούς χώρους και σύγχρονες υποδομές που να υπηρετούν τον άνθρωπο», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ότι ο δήμος προχωρά σε εκτεταμένες δεντροφυτεύσεις στην Ανθίμου Γαζή, την Ηπείρου, την Κενταύρων, τη Γεωργιάδου και τις οδούς που ενώνουν τα 16 μνημεία της πόλης.

Το επόμενο βήμα είναι η φύτευση 120 δέντρων στην οδό Ιωαννίνων καθώς σήμερα παραδόθηκαν στην υπηρεσία και είναι έτοιμα να βρουν τη θέση τους για να δροσίζουν την πόλη μας.

Παρόντες στη δράση της δενδροφύτευσης ήταν εκτός του Δημάρχου Λαρισαίων , κ. Θανάση Μαμάκου, οι αντιδήμαρχοι Πρασίνου κ. Βάιος Κυριτσάκας και Παιδείας κ. Χρήστος Αγορίτσας, ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Κων/νος Βλαχούλης, ο πρόεδρος της κοινότητας Φαλάνης κ. Κων/νος Λυγούρας, η Προϊσταμένη Α’ Θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας Κατερίνα Καραγιώργου, εκπαιδευτικοί των σχολείων, εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και πλήθος μαθητών.