83χρόνια από το Ολοκαύτωμα Δομενίκου – Εκδηλώσεις μνήμης από το Δήμο Ελασσόνας 

Εκδηλώσεις μνήμης για τα 83 χρόνια από το Ολοκαύτωμα Δομενίκου με τίτλο «Καυκάκεια 2026», διοργανώνουν και φέτος ο Δήμος Ελασσόνας και η Μαρτυρική Κοινότητα Δομενίκου, στο Δομένικο και στη θέση Καυκάκι την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων αναλυτικά:

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

ΔΟΜΕΝΙΚΟ

07:30 Τέλεση μνημοσύνου στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Δομενίκου

ΚΑΥΚΑΚΙ

10:55 Προσέλευση επισήμων στη θέση «Καυκάκι»

11:00 Επιμνημόσυνη δέηση χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου ΜητροπολίτουΕλασσώνος κ.κ. Χαρίτωνος

11:15 Ομιλία για το ιστορικό της ημέρας από την κ. Δημητρίου Βασιλική, διοικητική υπάλληλο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

11:25 Προσκλητήριο νεκρών

11:30 Κατάθεση στεφάνων

11:40 Ενός λεπτού σιγή – Εθνικός Ύμνος

ΔΟΜΕΝΙΚΟ

12:00 Κατάθεση στεφάνων στην προτομή Νικολάου Μπάμπαλη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

12:15 Απονομή Βραβείων για τις τρεις καλύτερες εκθέσεις σε μαθητές/τριες Γυμνασίου Δομενίκου με θέμα: «Ολοκαύτωμα του Δομενίκου»

12:35 Απονομή βραβείων «Νικολάου Μπάμπαλη» σε αριστούχους μαθητές/τριες Γυμνασίου – Λυκείου Δομενίκου

12:45 Βράβευση αριστούχων μαθητών/τριών από τη Γενική Αστυνομική Δ/νση Περιφέρειας Θεσσαλίας