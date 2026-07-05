Aγοραστός: «Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020»

Σε δήλωσή του, ο επικεφαλής της Συμμαχίας υπέρ των πολιτών Κώστας Αγοραστός, αναφέρει:

“Η Θεσσαλία 2011–2023 ήταν πρώτη εκεί που πραγματικά μετράει.

Η Θεσσαλία είχε ευρωπαϊκό κύρος. Όχι επικοινωνιακές κορώνες.

Για ακόμη μία φορά, οι “πονηρές” δηλώσεις του κ. Κουρέτα απέχουν από την πραγματικότητα.

Η σύγκριση διαφορετικών προγραμματικών περιόδων έχει αξία μόνο όταν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες, την αφετηρία και τα διαθέσιμα εργαλεία κάθε εποχής.

Το ΕΣΠΑ 2014–2020 υλοποιήθηκε μέσα στη δυσκολότερη οικονομική συγκυρία της σύγχρονης Ελλάδας: δημοσιονομική κρίση, πολυετής ύφεση, capital controls, έλλειψη ρευστότητας και σοβαρές θεσμικές καθυστερήσεις.

Κι όμως, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας 2011–2023 πέτυχε αυτό που μετρά πραγματικά.

Η Θεσσαλία ολοκλήρωσε το ΕΣΠΑ 2014–2020 χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Με απορροφητικότητα 109% αξιοποιήθηκαν πλήρως οι διαθέσιμοι κοινοτικοί και εθνικοί πόροι, πραγματοποιήθηκαν υψηλές υπερδεσμεύσεις όπου ήταν εφικτό και υλοποιήθηκαν χιλιάδες έργα σε όλους τους τομείς. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνέβαλε ακόμη και στην απορρόφηση πόρων προγραμμάτων υπουργείων, μεταφέροντας ώριμα έργα και τεχνογνωσία.

Η Θεσσαλία δεν πανηγύριζε για την έβδομη θέση.

Πρωταγωνιστούσε.

Η Θεσσαλία είχε φωνή στην Ευρώπη. Όχι απλή παρουσία.

Το 2015, στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης, όταν η χώρα κινδύνευε με οικονομική ασφυξία, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Κώστας Αγοραστός, συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, και την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου.

Όχι για δημόσιες σχέσεις.

Όχι για φωτογραφίες.

Αλλά για να αλλάξει η αρχιτεκτονική χρηματοδότησης του ελληνικού ΕΣΠΑ.

Το αποτέλεσμα ήταν ιστορικό.

Για πρώτη φορά εγκρίθηκε η προκαταβολική εκταμίευση ευρωπαϊκών πόρων χωρίς την υποχρεωτική εθνική συμμετοχή.

Αυτό σήμαινε άμεση ρευστότητα για την ελληνική οικονομία, συνέχιση των δημόσιων έργων, προστασία χιλιάδων θέσεων εργασίας και ουσιαστική στήριξη της αγοράς την πιο δύσκολη στιγμή.

Η Θεσσαλία απέκτησε ευρωπαϊκό κύρος.

Δεν ήταν απλώς αποδέκτης χρηματοδοτήσεων.

Έγινε Περιφέρεια με θεσμικό λόγο και διεθνή επιρροή.

Η περίοδος 2011–2023 συνοδεύτηκε από διακρίσεις και αναγνωρίσεις που δεν προέκυψαν τυχαία:

• Ο Κώστας Αγοραστός ορίστηκε Εισηγητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για το InvestEU, το κορυφαίο επενδυτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Η Θεσσαλία ανακηρύχθηκε European Entrepreneurial Region 2019, ως αναγνώριση της στρατηγικής της στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια.

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε τη Θεσσαλία για τη συμμετοχή στην αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Περιοχών έως το 2030.

• Οι πολιτικές της συμπεριλήφθηκαν στις 200 καλές πρακτικές του European Green Deal.

• Η Θεσσαλία 2011-2023 πρώτη περιφέρεια στην υλοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, μέσα από ολοκληρωμένες πολιτικές για το περιβάλλον, την κοινωνική συνοχή και την καινοτομία.

• Το Υποβρύχιο Μουσείο Αλοννήσου, το πρώτο οργανωμένο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας, έγινε διεθνές σημείο αναφοράς για τη σύνδεση πολιτισμού, βιώσιμου τουρισμού και καινοτομίας.

Αυτό σημαίνει ευρωπαϊκό κύρος.

Και σήμερα;

Σήμερα ο κ. Κουρέτας πανηγυρίζει επειδή το πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021–2027» βρίσκεται στην 7η θέση στις εντάξεις και στις δαπάνες.

Είναι δικαίωμά του.

Δεν είναι όμως δικαίωμά του να παραλείπει ότι παρέλαβε:

ένα ΕΣΠΑ ήδη διαπραγματευμένο και εγκεκριμένο,υπογεγραμμένο

προϋπολογισμό 554 εκατομμυρίων ευρώ,

ώριμα έργα έτοιμα προς ένταξη,

μια Περιφέρεια με ισχυρή ευρωπαϊκή αξιοπιστία και διεθνές κύρος.

Τίποτε από αυτά δεν δημιουργήθηκε το 2024.

Χτίστηκε επί δώδεκα χρόνια.

Με σχέδιο. Με διαπραγμάτευση. Με αξιοπιστία. Με σκληρή δουλειά.

Με μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Γιατί η πραγματική αξιολόγηση δεν γίνεται με επιβεβλημένα δελτία τύπου.

«Σε μια εποχή παγκόσμιου ψεύδους, το να λες την αλήθεια είναι μια επαναστατική πράξη»

— Τζορτζ Όργουελ”