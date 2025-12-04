Aθώος, λόγω ψυχικής οδύνης, για το θάνατο της μητέρας του από επίθεση σκυλιών στα Πλατανούλια

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, με μια σπάνιά απόφασή του, δεν επέβαλε χθες ποινή σε 47χρονο Λαρισαίο που παραπέμφθηκε για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας καθώς τα δεσποζόμενα σκυλιά του κατασπάραξαν την 70χρονη μητέρα του, ενόσω εκείνος απουσίαζε από το σπίτι.

Μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο καθώς τα 7 οικόσιτα σκυλιά, ράτσας Μαλινουά, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν θανάσιμα την 70χρονη την ώρα που επιχείρησε να τα ταΐσει, όπως συνήθιζε.

Το τραγικό γεγονός σημειώθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2024 στα Πλατανούλια Τυρνάβου και στην αυλή του σπιτιού.

Το Δικαστήριο, λόγω και της ψυχικής οδύνης που υπέστη ο 47χρονος από το θάνατο της μητέρας του, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του προέδρου) να μην του επιβάλλει ποινή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Αντίθετα τον έκρινε ένοχο για το δεύτερο αδίκημα, της μη τήρησης των κανόνων ευζωίας, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 9 μηνών με τριετή αναστολή.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)