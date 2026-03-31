Aκόμα να επαναλειτουργήσει ο πλημμυροπαθής βρεφονηπιακός σταθμός Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης

Σε ανακοίνωση της Επιτροπής Πλημμυροπαθών Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης αναφέρονται τα εξής:

“Η διοίκηση της ΔΥΠΑ υπόσχονταν ότι τον Φλεβάρη του 2026 θα είχε ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του βρεφονηπιακού σταθμού στις Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης που είχε καταστραφεί από την πλημμύρα του 2023, αλλά σήμερα τελείωσε και ο Μάρτης δίχως να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και απ’ ότι φαίνεται θα χαθεί και η φετινή σχολική περίοδος.

Αυτή η κατάσταση επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που είχαμε εκφράσει ως Επιτροπή Πλημμυροπαθών των Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης, όταν ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, τον Μάη του 2025, ανακοίνωνε πανηγυρικά ότι σε λίγο καιρό θα επαναλειτουργούσε.

Να πως ενεργεί η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΔΥΠΑ όταν πρόκειται για την αποκατάσταση των πλημμυροπαθών, τρία χρόνια μετά. Αντιθέτως όταν είναι να πάρει αντεργατικά – αντιλαϊκά μέτρα, να μπλέξει τη χώρα στους άδικους πολέμους για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, κινείται ταχύτατα.”