«Aνάσα» για Χαραυγή, Τούμπα και Άγιο Γεώργιο – Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις σε Μαρτάλη – Κλεάνθους

«Ανάσα» στους κατοίκους, αλλά και διερχόμενους από τις συνοικίες Χαραυγής, Τούμπας και Αγίου Γεωργίου, δίνει η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων του Δήμου Λαρισαίων στις οδούς Μαρτάλη και Κλεάνθους. Η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην πλήρη ανακατασκευή της κομβικής οδικής αρτηρίας της Μαρτάλη, ενώ εργασίες ανακατασκευής πραγματοποιήθηκαν και στη “φυσική” της συνέχεια, την οδό Κλεάνθους, η οποία απέκτησε και πεζοδρόμια.

Στο σημείο εκτέλεσης των εργασιών ασφαλτόστρωσης στη Μαρτάλη βρέθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Χρήστο Τερζούδη, καθώς και τον Προϊστάμενο της ΔΤΥ του Δήμου Λαρισαίων, κ. Αθανάσιο Πατσιούρα.

Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, πρόκειται για μία ακόμη παρέμβαση με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, το οποίο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα αντίστοιχων παρεμβάσεων σε Νέα Πολιτεία, Νεάπολη, Φιλιππούπολη, Άγιο Θωμά, με ανακατασκευές και ασφαλτοστρώσεις κομβικών αρτηριών (Θεοπόμπου, Ιωαννίνων, Λατταμύα, Θεοφράστου, Παιωνίου), που εξυπηρετούν ένα σύνολο μεγάλων και πυκνοκατοικημένων συνοικιών της πόλης.

Στη Μαρτάλη, όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν σε εξέλιξη εργασίες διαπλάτυνσης και ανακατασκευής της οδού, ενώ ολοκληρώνονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης. Οι παρεμβάσεις αφορούν στο τμήμα της οδού από τη συμβολή της με τη Δούκα (στο ύψος του Δημοτικού Γηπέδου Θεσσαλικού), μέχρι την οδό Κλεάνθους, στο ύψος της γέφυρας της Λεωφ.Καραμανλή.

Στην Κλεάνθους, έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες για την ανακατασκευή της οδού, με τη δημιουργία κράσπεδων, πεζοδρομίων δεξιά και αριστερά της οδού, καθώς και ασφαλτόστρωση -με τις εργασίες να εκτείνονται μέχρι το ύψος της σιδηροδρομικής διάβασης στην οδό Κάρλας. Να σημειωθεί ότι στο σημείο προηγήθηκαν εργασίες και της ΔΕΥΑΛ, για την κατασκευή φρεατίων και δικτύου ομβρίων υδάτων, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες (από παρόχους) για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών.

Να σημειωθεί ότι τα έργα αυτά υλοποιούνται με ιδίους πόρους του Δήμου Λαρισαίων και εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό και προγραμματισμό για το 2026, που αφορά σε έργα κυρίως στις συνοικίες.