Aνοίγουν ξεχασμένα μονοπάτια στα Τέμπη – Ενισχύεται ο εναλλακτικός τουρισμός

Την σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση και επανάχρηση παλαιών περιπατητικών μονοπατιών Δήμου Τεμπών», προϋπολογισμού 401.102,90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης με τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «Αλκιβιάδης Σπανός & ΣΙΑ ΕΤΕ», κ. Αλκιβιάδη Σπανό.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και αφορά την αναβάθμιση και την ανάδειξη ενός σημαντικού δικτύου παραδοσιακών μονοπατιών του Δήμου Τεμπών, ενισχύοντας την πεζοπορία, τον εναλλακτικό τουρισμό και την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής.

Παρόντες κατά την υπογραφή ήταν ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Σολωμός, η Προϊσταμένη των Τεχνικών Υπηρεσιών κα Γεωργία Χαδουλού και ο Τοπογράφος ειδικός σύμβουλος του Δήμου Τεμπών κ. Κυριαζής Σπύρου.

Οι διαδρομές στα δίκτυα μονοπατιών στις οποίες πρόκειται να γίνουν εργασίες βελτίωσης είναι οι εξής:

· Διαδρομή 1: «Γέφυρα Όσσα – Μπάρα Συκουρίου», μήκους 1.504,81 μ.

· Διαδρομή 2: «Σπήλια – Αμπελάκια», μήκους 13.076,77 μ.

· Διαδρομή 3: «Ιτέα – Ραψάνη», μήκους 6.350,92 μ.

· Διαδρομή 4: «Κλεφτικό», μήκους 10.014,72 μ.

· Διαδρομή 5: «Πατωμένη – Μεταμόρφωση», μήκους 3.975,40 μ.

· Διαδρομή 6: «Τέμπη – Αμπελάκια», μήκους 3.308,82 μ.

· Διαδρομή 7: «Συκούριο – Σπήλια», μήκους 7.980,86 μ.

Για τις παραπάνω διαδρομές προβλέπονται εργασίες που περιλαμβάνουν:

· βελτίωση της βατότητας των μονοπατιών, με καθαρισμό από πέτρες, κλαδιά και λοιπά στοιχεία που παρεμποδίζουν την κίνηση των πεζοπόρων,

· τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, πληροφόρησης και ενημέρωσης,

· κατασκευή ξύλινων στεγάστρων και περιφράξεων,

· τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και χημικών τουαλετών σε επιλεγμένα σημεία των διαδρομών.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Με την υπογραφή της σύμβασης ξεκινά ακόμη ένα σημαντικό έργο για τον Δήμο Τεμπών, το οποίο συμβάλλει στην ανάδειξη του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μας. Τα περιπατητικά μονοπάτια αποτελούν σημαντικό στοιχείο της ιστορίας και της φυσικής ταυτότητας του τόπου μας και μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για επισκέπτες και φίλους της πεζοπορίας.

Με τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν, τα μονοπάτια θα γίνουν πιο ασφαλή, πιο προσβάσιμα και καλύτερα οργανωμένα, ενισχύοντας παράλληλα τις προοπτικές ανάπτυξης του εναλλακτικού και φυσιολατρικού τουρισμού στον Δήμο Τεμπών.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών για την προετοιμασία, τη μελέτη και τη συμβολή τους στην ωρίμανση του έργου, καθώς και όλους όσοι συνεργάστηκαν ώστε να φτάσουμε σήμερα στην υπογραφή της σύμβασης και στην έναρξη υλοποίησης ενός ακόμη σημαντικού έργου για τον τόπο μας. Ο Δήμος Τεμπών συνεχίζει με συνέπεια να υλοποιεί έργα που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών».