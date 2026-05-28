Aνοιξιάτικο bazaar βιβλίων Θράκα & friends

Μια βραδιά ποίησης στο πλαίσιο του ανοιξιάτικου bazaar βιβλίων Θράκα & friends, διοργανώνουν η Θράκα και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων, σήμερα, στις 20:30 στη Λογοτεχνική Γωνία (Γαληνού & Φαρμακίδου) στη Λάρισα.

Ποιητές της πόλης, μεταξύ των οποίων και συμμετέχοντες του εργαστηρίου ποίησης του Δήμου Λαρισαίων, θα διαβάσουν ποιήματά τους, ενώ παράλληλα θα διατίθενται βιβλία της Θράκας σε μειωμένες τιμές ή ειδικές προσφορές.

Συμμετέχουν οι: Marija Dejanović, Χρύσα Αλεξίου, Λάμπρος Αναγνωστόπουλος, Εύη Γκενούδη, Θάνος Γώγος, Αναστάσιος Δαραράς, Δέσποινα Δημουλά, Φώτης Ελευθέρογλου, Εύη Δημοπούλου, Ελίνα Δραχμάνη, Κάλλι Κάκαβου, Δαμιανός Καλλιθιώτης, Στέλλα Κόκκαλη, Ανθή-Μαρία Κοκκινίδου, Αργύρης Κόσκορος, Δημήτρης Π. Κρανιώτης, Θανάσης Κριτσινιώτης, Ευθύμης Λέντζας, Χρήστος Νάσιος, Βάιος Ντέτσης, Σωτηρία Τσιάκα, Αριστέα Τσάντζου, Τόνια Τσαρούχα, Παναγιώτα Τσιανογιάννη, Νικολέτα Τσιλίκη.