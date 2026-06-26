Aνοιχτή εκδήλωση του Συλλόγου Αυτισμού Λάρισα στον Μύλο του Παππά

Η σημασία της έγκαιρης στήριξης των παιδιών με αναπηρία, που εμφανίζουν αναπτυξιακές διαταραχές ή βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισής τους και η στήριξη των οικογενειών τους θα βρεθεί στο επίκεντρο της ανοιχτής διαδραστικής εκδήλωσης του Συλλόγου Αυτισμού Λάρισα για το πρόγραμμα «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7:30μ.μ. στον προαύλειο χώρο του Μύλου του Παππά με τίτλο «Πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης: Αποτελέσματα, εμπειρίες και προοπτικές».

Το πρόγραμμα που υλοποιεί ο Σύλλογος Αυτισμού Λάρισα σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ως πιστοποιημένος πάροχος της Ε.Ε.Τ.Α.Α απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 0–6 ετών τα οποία χρήζουν εξατομικευμένων υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης από ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο και διεπιστημονικό πλαίσιο.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, προσφέροντας έγκαιρη, ολιστική και τεκμηριωμένη υποστήριξη τόσο στα παιδιά όσο και στις οικογένειές τους.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος και την έναρξη του νέου κύκλου από τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027, μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας που πλαισίωσαν το πρόγραμμα θα αναφερθούν στη σημασία της πρώιμης παρέμβασης, στο θεραπευτικό πλαίσιο που ακολουθήθηκε και στα αποτελέσματα του προγράμματος, ενώ θα μεταφερθεί και η εμπειρία των οικογενειών από το πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα δημιουργηθούν σταθμοί δημιουργικών και ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων για την απασχόληση παιδιών.

Το πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Είσοδος ελεύθερ