Aντιπροσωπεία της ΔΕΕΠ Λάρισας ΝΔ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Αντιπροσωπεία της νέας διοίκησης της Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας Ν.Δ. επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να έχει μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας με την Διοικήτρια, κ. Μαίρη Κουτσιούμπα.

Στην συζήτηση που ακολούθησε υπήρξε εκτεταμένη ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για θέματα που αφορούν το κομμάτι της Υγείας και ειδικότερα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Και από τις δυο πλευρές εκφράστηκε η επιθυμία να συμβάλουν προκειμένου να επιλύονται άμεσα όσα ζητήματα δημιουργούνται.

Στην συνάντηση συμμετείχαν από πλευράς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας η Διοικήτρια κ. Μαίρη Κουτσιούμπα και ο Αναπληρωτής Διοικητής, κ. Κωνσταντίνος Γρηγορίου, από τη Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας Ν.Δ. ο Πρόεδρος Ηλίας Σουφλιάς, ο Γραμματέας ΓιώργοςΘώδας, ο Υπεύθυνος Εκλογικής Ετοιμότητας και Μεταναστευτικής Πολιτικής, Βασίλης Βόσιος, ο Υπεύθυνος Επιστημονικών Φορέων και Χειρουργός ΩΡΛ, Χρήστος Ι. Τερζούδης, η Υπεύθυνη Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων και Χειρουργός Οδοντίατρος, Ιωάννα Τσακμακίδου, ο Υπεύθυνος Τομέα Οργάνωσης, Βασίλης Διαμαντάς, ο κ. Γρηγόρης Γρηγοριάδης, Τεχνολόγος Ραδιολογίας-Ακτινολογίας και η κ. Ειρήνη Τζιαστούδη, Επιμελήτρια Α’ Παθολογοανατόμος.