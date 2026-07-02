Aντιπροσωπεία του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής συναντήθηκε με τον υπουργό Υγείας

Ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποίησαν συνάντηση χθες Τετάρτη 1/7 στο Υπουργείο Υγείας με τον υπουργό Υγείας, παρουσία του βουλευτή Λάρισας κ. Χρήστου Κέλλα.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση “κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν προς συζήτηση σημαντικά ζητήματα που αφορούν τα μέλη ΔΕΠ των Ιατρικών Σχολών και την άσκηση του κλινικού τους έργου. Ειδικότερα, υποβλήθηκαν αιτήματα που αφορούν:

* την αύξηση της ειδικής αμοιβής για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου σε πανεπιστημιακές κλινικές/εργαστήρια,

* την κατάργηση της περικοπής της ειδικής αμοιβής κατά τις άδειες των μελών ΔΕΠ,

* την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης για τα μέλη ΔΕΠ που ασκούν κλινικό έργο, αντίστοιχης με εκείνη που παρέχεται στους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας

* τη χορήγηση του επιδόματος άγονης ειδικότητας σε όλα τα μέλη ΔΕΠ που κατέχουν την αντίστοιχη ειδικότητα και παρέχουν κλινικό έργο στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία\Νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Ο Υπουργός Υγείας άκουσε με προσοχή τα αιτήματα του Συλλόγου, αναγνώρισε τη βασιμότητα και το δίκαιο των ζητημάτων που τέθηκαν και εξέφρασε την πρόθεσή του να εξετάσει τις δυνατότητες θεσμικής και νομοθετικής αντιμετώπισής τους.

Ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ευχαριστεί τον Υπουργό Υγείας και τον Βουλευτή Λάρισας κ. Κέλλα για τη συνάντηση και την ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων. Παράλληλα, εκφράζει την προσδοκία ότι η αναγνώριση της βασιμότητας των αιτημάτων θα συνοδευθεί από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και θετικές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον, προς όφελος των μελών ΔΕΠ των Ιατρικών Σχολών και της εύρυθμης λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων.”