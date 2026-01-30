Aπάτη με υπολογιστή στη Λάρισα – Εχασε 500 ευρώ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άνδρα, για το αδίκημα της απάτης με υπολογιστή.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, απογευματινές ώρες της 8-12-2025 στη Λάρισα, άνδρας πείστηκε και απέστειλε το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, κατόπιν επικοινωνίας που είχε μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με άτομο που προσποιήθηκε άλλον διαδικτυακό γνωστό του χρήστη, ο οποίος επικαλέστηκε «δήθεν» επείγουσα ανάγκη.

Από τη διενεργηθείσα έρευνα των αστυνομικών προέκυψαν τα στοιχεία του δράστη.