Aποκαταστάσεις κατεστραμμένων δρόμων και μικρής γέφυρας στην ΤΚ Μύρων

Υπογράφηκε από το Δήμαρχο Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλο η σύμβαση έργου που αφορά σε αποκαταστάσεις κατεστραμμένων δρόμων και μικρής γέφυρας στην ΤΚ Μύρων.

Ο προϋπολογισμός για τους κατεστραμμένους δρόμους (μαζί με ανάλογα έργα που πραγματοποιούνται και σε άλλες κοινότητες) ανέρχεται στο ποσό του 1.749.522,51€, και για την αποκατάσταση της γέφυρας στο ποσό των 30.696,25 €.

Η χρηματοδότηση για τους δρόμους θα πραγματοποιηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) ύστερα από απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών και από ιδίους πόρους του Δήμου ενώ για τη γέφυρα από τη ΣΑΤΑ.

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν στους κατεστραμμένους δρόμους, χωρίς να περιορίζονται αποκλειστικά σε αυτές, είναι βασικά η κατασκευή τμημάτων αποχέτευσης απορροής ομβρίων για την προστασία των οδοστρωμάτων όπου αυτό κρίνεται ότι απαιτείται, εργασίες αποξήλωσης κατεστραμμένων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων και κατασκευής νέων, καθώς και κατασκευήκρασπεδορείθρων.

Όσον αφορά την αποκατάσταση της γέφυρας να σημειωθεί ότι η προϋπάρχουσακαθαιρέθηκε αμέσως μετά την θεομηνία Ντάνιελ για να αποφραχθεί η κοίτη του ρέματος καθώς η συσσώρευση φερτών και άλλων υλικών κάτω από τη γέφυρα δημιουργούσε κινδύνους για την υπερχείλιση του ρέματος κατά τη διάρκεια νέας νεροποντής.

Κατά τη διάρκεια της υπογραφής ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος δήλωση τα ακόλουθα: Σήμερα προχωρήσαμε στην υπογραφή της σύμβασης για την αποκατάσταση των σοβαρών ζημιών που προκλήθηκαν στους οικισμούς της ΤΚ των Μύρων μετά τη θεομηνία Daniel.Η πρωτοφανής ένταση του φαινομένου άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην ασφάλεια και την προσβασιμότητα. Από την πρώτη στιγμή, θέσαμε ως προτεραιότητα την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη διεκδίκηση των απαραίτητων πόρων για την αποκατάστασή τους.

Με τη σημερινή σύμβαση, κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα προς την αποκατάσταση της κανονικότητας. Το έργο αυτό δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση των δρόμων και της γέφυρας· αφορά την αποκατάσταση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις υποδομές του τόπου μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο — τις υπηρεσίες του Δήμου, το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και τους ίδιους τους δημότες για την υπομονή και τη συνεργασία τους. Δεσμευόμαστε ότι θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των εργασιών, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί έγκαιρα και με την ποιότητα που αξίζουν οι πολίτες του Δήμου Κιλελέρ».

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Ε. Παπαγιαννούλης και Χ. Τσιχίτας, η Πρόεδρος Μ. Ρούλια και το μέλος της ΤΚ Μύρων Γ. Μητράς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου.