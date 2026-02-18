Aποκριάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Κιλελέρ

Σε αποκριάτικους ρυθμούς κινείται αυτές τις μέρες ο Δήμος Κιλελέρ. εκδηλώσεις ετοιμάζονται για το τετραήμερο 20,21,22 και 23 Φεβρουαρίου. Τσικνίσματα, εδέσματα, παραδοσιακή φασολάδα, φακές και ντόπιο κρασί θα προσφερθούν στους επισκέπτες. Μουσική και ψυχαγωγητές θα εκτοξεύσουν την αποκριάτικη διάθεση.

Οι Απόκριες φέτος έχουν προορισμό τον Δήμο Κιλελέρ όπου το κέφι ανάβει και η γιορτή ξεκινά. Μικροί και μεγάλοι ετοιμάζονται για μοναδικές αποκριάτικες εκδηλώσεις σε κάθε κοινότητα του Δήμου, με μουσική, χορό, παραδοσιακά δρώμενα και ατελείωτη διασκέδαση!

Η καρδιά του καρναβαλιού χτυπά δυνατά στη Νίκαια στην πρωτεύουσα του Δήμου!Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 11:00 οι μικροί μας φίλοι δίνουν ραντεβού στη πλατεία της Νίκαιας σε ένα εντυπωσιακό αποκριάτικο παιδικό πάρτι! Παιχνίδια, εκπλήξεις και χορός χωρίς σταματημό! Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 17:00 διοργανώνεται μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση και η πλατεία γεμίζει καρναβαλιστές.Χρώματα, φαντασία και χαμόγελα και ένα μαγικό θεματικό πάρκο περιμένει μικρούς και μεγάλους. «Η Αλίκη στη Χώρα του Καρναβαλιού» ζωντανεύει!

Λαγοί που μιλάνε, τραπουλόχαρτα που χορεύουν και εκπλήξεις σε κάθε γωνιά! Στη συνέχειαστήνεται το γαϊτανάκι, όλοι γλεντάνε και χορεύουν γύρω από τη αναμμένη φωτιά με μουσική και νόστιμα εδέσματα. Ξεφαντώνουν μέχρι αργά!Και την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου γιορτάζουν τα Κούλουμα με παραδοσιακή ντόπια φακή, σαρακοστιανά εδέσματα, άφθονο κρασί μουσική και χορό!Αυτό το τριήμερο μικροί και μεγάλοι φορούν αποκριάτικη στολή, αφήνουν έγνοιες και γίνονται μια μεγάλη παρέα!Η γιορτή ξεκινά!

Σε συνέντευξη Τύπου, πλαισιωμένη από υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Σέβη Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη παρουσιάζοντας το πρόγραμμα των εκδηλώσεων τόνισε τα εξής: «Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα χωριά του Δήμου γίνονται υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Κιλελέρ και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες τους κατά τόπους συλλόγους και διάφορους φορείς. Η συνεργασία και η πολιτική των «ανοιχτών θυρών» ήταν και παραμένει κυρίαρχη αντίληψη της δημοτικής αρχής γενικά και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού ειδικότερα.

Και φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, συνεργαστήκαμε απρόσκοπτα με όλες τις τοπικές κοινότητες και τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στο Δήμο ικανοποιώντας τα αιτήματα τους για τον εορτασμό των Αποκριών. Όλες οι αιτήσεις που κατέθεσαν, είτε οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων είτε οι σύλλογοι, έγιναν αποδεκτές χωρίς αποκλεισμούς. Σήμερα, παραμονές του εορτασμού, ανακοινώνοντας το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Δήμος Κιλελέρ θα γιορτάσει τις αποκριές και τα κούλουμα σε όλα τα χωριά του με αποκριάτικη διάθεση και με αστείρευτο κέφι. Ευχαριστώ όλους τους εθελοντές που πρόσφεραν χείρα βοηθείας για να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα».

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 17:00 στο Καλαμάκι

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 11:00 στη Νίκαια και στις 18:00 στον Άγιο Γεώργιο, στο Αρμένιο και τα Κυπαρίσσια

Κυριακή της Αποκριάς 22 Φεβρουαρίου στις 18:30 Αχίλλειο, Μ. Μοναστήρι, Νίκη, Σωτήριο, Αγναντερή, Μέλισσα, Νίκαια, Ελευθέριο και Μελισσοχώρι

Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στις 10:00 Νίκαια, Καλαμάκι, Κιλελέρ, Νέο Περιβόλι, Αγ. Ανάργυροι, Κυπάρισσος, Μικρό Βουνό, Δίλοφο, Καλό Νερό, Μοσχοχώρι, Μύρα, Νέες Καρυές, Σοφό, Γαλήνη, Γλαύκη, Μελία, Μελισσοχώρι, Ομορφοχώρι, Πλατύκαμπος, Χάλκη, Νάματα, Δοξαράς και Ζάππειο.