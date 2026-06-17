Aπολογισμός Κουρέτα για τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα – Τι ανέφερε για Φάρσαλα και γέφυρα Διλόφου

Στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε σήμερα συνέντευξη τύπου, από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημ. Κουρέτα, για την αποτίμηση των πρόσφατων καιρικών συνθηκών που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Θεσσαλίας, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε παρουσίαση του συστήματος παρακολούθησης και πρόγνωσης που αξιοποιεί το Κέντρο για την έγκαιρη διαχείριση ενδεχόμενων πλημμυρικών φαινομένων.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναλύθηκαν τα δεδομένα που καταγράφηκαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στην ένταση που σημειώθηκε στην περιοχή των Φαρσάλων. Ο Περιφερειάρχης εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ολοκληρωμένο σύστημα πρόγνωσης και παρακολούθησης της Περιφέρειας, το οποίο συνδυάζει διαφορετικά μετεωρολογικά μοντέλα, δεδομένα πεδίου και συνεχή έλεγχο των υδρολογικών παραμέτρων.

«Στόχος μας είναι να γνωρίζουμε έγκαιρα όχι μόνο πόσο νερό αναμένεται να πέσει, αλλά και πού, πότε και με ποια ένταση θα εκδηλωθεί ένα φαινόμενο, ώστε να μπορούμε να προετοιμάζουμε αποτελεσματικά τον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας», τόνισε.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης των ποταμών, των ρεμάτων και των κρίσιμων υποδομών μέσω εξειδικευμένων εργαλείων πρόγνωσης και τηλεμετρικών σταθμών.

Όπως παρουσιάστηκε, οι πρόσφατες βροχοπτώσεις, παρότι κατά τόπους ήταν ιδιαίτερα έντονες, δεν προκάλεσαν προβλήματα στο ποτάμιο σύστημα της περιοχής, καθώς οι στάθμες παρέμειναν σε ασφαλή επίπεδα και οι υποδομές ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά.

Ο Περιφερειάρχης εξήγησε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν πολύ μεγάλες ποσότητες βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα, φαινόμενο που μπορεί να δημιουργήσει πρόσκαιρες δυσκολίες σε αγροτικές εκτάσεις και εδάφη με περιορισμένη δυνατότητα απορρόφησης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «βροχόπτωση 50 χιλιοστών μέσα σε μία ώρα αντιστοιχεί σε περίπου 50 τόνους νερού ανά στρέμμα, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση τέτοιων φαινομένων».

Παρουσιάστηκαν επίσης τα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης που διαθέτει πλέον η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω των οποίων παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο οι εξελίξεις και αξιολογείται ο βαθμός επικινδυνότητας ανά περιοχή. Μέσα από ειδικούς δείκτες και χρωματικές κλίμακες, οι υπηρεσίες μπορούν να εντοπίζουν εγκαίρως τα σημεία που απαιτούν αυξημένη επιτήρηση και να ενεργοποιούν προληπτικά μέτρα όπου χρειάζεται.

Η γέφυρα στο Δίλοφο

Αναφερόμενος στη γέφυρα που έπεσε στο Δίλοφο Φαρσάλων ο κ. Κουρέτας διευκρίνισε ότι «πρόκειται για έργο του Υπουργείου που υλοποιείται από την ΑΒΑΞ και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, για το λόγο αυτό δεν άντεξε και κατέρρευσε. Η ένταση του φαινομένου προκάλεσε ζημιές, οι οποίες προφανώς θα αποκατασταθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέντευξη συμμετείχαν ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας κ. Δημήτρης Μπίκος, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας κ. Ελεάννα Πορίχη, ο Προϊστάμενος του τμ. Σχεδιασμού Μέτρων Πρόληψης και Σχεδίων Αντιμετώπισης Καταστροφών κ. Ιωάννης Χλόπτσιος, ο εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας Λάζαρος Μακρής, ο ειδικός σύμβουλος κ. Βασίλης Έξαρχος.