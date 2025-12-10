Aπόπειρα τηλεφωνικής εξαπάτησης προμηθευτών του Δήμου Τεμπών

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Τεμπών με ανακοίνωσή της “ενημερώνει τους προμηθευτές του Δήμου για κρούσματα προσπάθειας τηλεφωνικής απάτης (μέσω κινητού τηλεφώνου κυρίως) κατά την οποία άγνωστοι προσποιούμενοι υπαλλήλους του Δήμου ζητάνε επιβεβαίωση οικονομικών στοιχείων δικαιούχων με σκοπό δήθεν την πληρωμή τους.

Παρακαλείσθε να μην δίνετε κανένα προσωπικό σας στοιχείο (ΑΦΜ-λογαριασμούς τραπέζης-κωδικούς κλπ) από το τηλέφωνο ή σε άγνωστα email. Κανένας υπάλληλος του Δήμου δεν θα σας ζητήσει να του δώσετε τηλεφωνικώς προσωπικά στοιχεία για οποιοδήποτε λόγο.

Σε κάθε περίπτωση, αν σας ζητηθεί να δώσετε τέτοια στοιχεία αρνηθείτε το και επικοινωνήστε άμεσα με τον Δήμο στα τηλέφωνα 2495-350405 ή 402.“