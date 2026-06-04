About Life Time AE: Απάντηση σε Ε.Σ.Α.μεΑ. και ΠΟΣΓΚΑμεΑ για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στη Λάρισα

Τη δική της απάντηση στο πρόσφατο δελτίο Τύπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) σχετικά με τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) που αναπτύσσονται στη Λάρισα, έδωσε η εταιρεία About Life Time AE.

Στην απάντησή της εκφράζει την έκπληξη και τον προβληματισμό της για το περιεχόμενο του δελτίου Τύπου με τίτλο «Όχι στα ιδρύματα κλειστού τύπου οποιασδήποτε μορφής! – Από τα “χωριά ΑμεΑ” στις “μεγάλες συστάδες διαβίωσης”;», υποστηρίζοντας ότι οι αναφορές και οι χαρακτηρισμοί που περιλαμβάνονται σε αυτό δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα του έργου που υλοποιείται στη Λάρισα.

Αναλυτικά η απάντηση της About Life Time AE στο δελτίο Τύπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. και της ΠΟΣΓΚΑμεΑ σχετικά με τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στη Λάρισα

Με έκπληξη, αλλά και έντονο προβληματισμό, η About Life Time AE έλαβε γνώση του πρόσφατου δελτίου Τύπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. και της ΠΟΣΓΚΑμεΑ με τίτλο «Όχι στα ιδρύματα κλειστού τύπου οποιασδήποτε μορφής! – Από τα “χωριά ΑμεΑ” στις “μεγάλες συστάδες διαβίωσης”;».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το συγκεκριμένο δελτίο Τύπου αναπαράχθηκε άμεσα από σειρά ενημερωτικών μέσων της Θεσσαλίας, με αποτέλεσμα οι επίμαχοι χαρακτηρισμοί και οι ατεκμηρίωτοι συσχετισμοί να διαχυθούν ευρέως στην τοπική κοινωνία. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ήδη σοβαρή βλάβη στην εικόνα, την αξιοπιστία και την επαγγελματική υπόσταση της About Life Time AE, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο κατά την οποία η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης μιας σημαντικής επένδυσης στον τομέα των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο κέντρο της Λάρισας.

Το συγκεκριμένο κείμενο περιλαμβάνει χαρακτηρισμούς, υπαινιγμούς και συμπεράσματα τα οποία, κατά την άποψη της εταιρείας μας, δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα του έργου που υλοποιείται στη Λάρισα και δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη.

Η About Life Time AE επενδύει στη Λάρισα σε ένα έργο που σχεδιάστηκε, αδειοδοτήθηκε και υλοποιείται με απόλυτο σεβασμό στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Ένα πλαίσιο που δεν διαμορφώθηκε από την εταιρεία μας, αλλά από την Ελληνική Πολιτεία μέσω της υπ’ αριθμ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283/2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης και της τροποποίησής της με την υπ’ αριθμ. Δ12γ/ΓΠοικ.44991/1349/2020 (ΦΕΚ Β’ 4991/12.11.2020).

Οι ίδιες οι νομοθετικές διατάξεις προβλέπουν αυστηρές διαδικασίες ελέγχου, έγκρισης, εποπτείας και αδειοδότησης. Προβλέπουν υποβολή αρχιτεκτονικών σχεδίων, θεώρηση από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες, αξιολόγηση λειτουργικών προδιαγραφών και έλεγχο βιωσιμότητας από την οικεία περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επομένως, γεννάται ένα εύλογο ερώτημα:

Πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται δημόσια ένα έργο ως «ιδρυματικού τύπου» όταν αυτό έχει σχεδιαστεί ακριβώς επάνω στις προδιαγραφές που η ίδια η Ελληνική Πολιτεία έχει θεσπίσει για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης;

Πώς είναι δυνατόν να προεξοφλείται ο τρόπος λειτουργίας μιας δομής πριν αυτή λειτουργήσει, πριν αξιολογηθεί στην πράξη και πριν φιλοξενήσει τους ανθρώπους για τους οποίους προορίζεται;

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στο δελτίο Τύπου χρησιμοποιούνται όροι όπως «χωριά ΑμεΑ», «ιδρύματα κλειστού τύπου» και «ευγενικός ιδρυματισμός», χωρίς να παρατίθεται οποιοδήποτε τεκμηριωμένο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι το έργο της About Life Time AE παραβιάζει έστω και μία διάταξη του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Η δημόσια συζήτηση για την αποϊδρυματοποίηση είναι εξαιρετικά σοβαρή για να διεξάγεται με συνθήματα, γενικεύσεις και αφορισμούς.

Η πραγματικότητα είναι ότι η χώρα αντιμετωπίζει διαχρονικά σημαντικό έλλειμμα διαθέσιμων θέσεων υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία και ιδιαίτερα για άτομα με αυξημένες ανάγκες υποστήριξης. Εκατοντάδες οικογένειες αναζητούν λύσεις για το μέλλον των παιδιών τους και βιώνουν καθημερινά την αγωνία της έλλειψης επαρκών δομών.

Αντί, λοιπόν, να διεξάγεται ένας ουσιαστικός διάλογος για το πώς θα αυξηθούν οι διαθέσιμες θέσεις και πώς θα ενισχυθούν οι υπηρεσίες στην κοινότητα, επιχειρείται η δημόσια απαξίωση μιας επένδυσης πριν καν ολοκληρωθεί.

Η About Life Time AE δεν θα επιτρέψει να πλήττεται η αξιοπιστία της, η επαγγελματική της υπόσταση, η φήμη των συνεργατών της και η αξία ενός έργου που υλοποιείται με πλήρη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία και με αποκλειστικό γνώμονα την αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων με αναπηρία.

Καλούμε την Ε.Σ.Α.μεΑ. και την ΠΟΣΓΚΑμεΑ να παρουσιάσουν δημόσια συγκεκριμένα στοιχεία και συγκεκριμένες παραβιάσεις της νομοθεσίας, εφόσον θεωρούν ότι αυτές υφίστανται, αντί να προβαίνουν σε γενικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.

Σε διαφορετική περίπτωση, η εταιρεία θεωρεί ότι οι αναφορές αυτές δημιουργούν σοβαρά ζητήματα προσβολής της φήμης και της επαγγελματικής αξιοπιστίας της.

Για τον λόγο αυτό, η About Life Time AE δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ρητά παντός νομίμου δικαιώματός της και έχει ήδη δώσει εντολή στους νομικούς της συμβούλους να εξετάσουν κάθε διαθέσιμο ένδικο μέσο για την προστασία των συμφερόντων της, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης αγωγών αποζημίωσης και κάθε άλλης νόμιμης ενέργειας έναντι όσων προβαίνουν σε ισχυρισμούς που η εταιρεία θεωρεί ανακριβείς, παραπλανητικούς και επιζήμιους για την υπόληψή της.

Η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία είναι υπόθεση όλων μας.

Η προστασία, όμως, της αλήθειας, της νομιμότητας και της υπεύθυνης δημόσιας παρουσίας είναι εξίσου αδιαπραγμάτευτη.

About Life Time AE