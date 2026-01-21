Aegean College: Τελετή Αποφοίτησης 2026

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, συγκίνηση και όμορφες στιγμές πραγματοποιήθηκε την

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026 η Τελετή Αποφοίτησης του Aegean College, στο Μέγαρο

Μουσικής Αθηνών, σηματοδοτώντας την κορύφωση της ακαδημαϊκής πορείας εκατοντάδων

φοιτητών και την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου ζωής και επαγγελματικής εξέλιξης.

Περισσότεροι από 600 απόφοιτοι του University of Essex και του St Mary’s University,

Twickenham London (MBA) και συνολικά 4.000 προσκεκλημένοι, εκπρόσωποι της

πολιτικής ηγεσίας, διεθνών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και επιχειρηματικών κλάδων,

καθώς και ακαδημαϊκοί επιβεβαίωσαν τον ξεχωριστό χαρακτήρα και τη μεγάλη δυναμική του

θεσμού της Αποφοίτησης.

Η Αποφοίτηση 2026 πραγματοποιήθηκε σε δύο διαδοχικές τελετές που έλαβαν μέρος στην

επιβλητική αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» του Μεγάρου.

Η πρώτη τελετή ξεκίνησε με την εισαγωγή και τον χαιρετισμό του Ακαδημαϊκού

Διευθυντή του Κολλεγίου, Δρ. Γρηγόρη Ρίσβα, και συνεχίστηκε με τον χαιρετισμό του

Προέδρου του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΟΜΗΡΟΣ, κ. Νικόλαου Μακρυπλίδη, ο οποίος

συνεχάρη τους αποφοίτους και υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς εξέλιξης και της

ποιοτικής εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη τιμή για το Κολλέγιο και τα βρετανικά Πανεπιστήμια που εκπροσωπήθηκαν

αποτέλεσε η παρουσία και ο χαιρετισμός του Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην

Ελλάδα, Matthew Lodge, ο οποίος απευθύνθηκε στους αποφοίτους και τις οικογένειές τους,

αναδεικνύοντας τη σημασία και τα οφέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής συνεργασίας.

Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύθυνε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα

και την Καινοτομία, κ. Σταύρος Καλαφάτης, ενώ τον κύκλο των επίσημων χαιρετισμών

ολοκλήρωσε ο κ. Γεώργιος Ξηραδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της XRTC Business

Consultants.

Αμέσως μετά ακολούθησε η απονομή των Βραβείων Ακαδημαϊκής Αριστείας, ξεκινώντας

με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Άγγελο Χαριστέα, απόφοιτο του προγράμματος MBA

Marketing του St Mary’s University (Twickenham).

Στη συνέχεια τιμήθηκε με το Βραβείο Ακαδημαϊκής Αριστείας ο κ. Κωνσταντίνος

Τζιάβας, απόφοιτος του Προγράμματος Βιολογίας, το οποίο απένειμε η κα Αναστασία

Ανδρίτσου, Διευθύντρια του British Council.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την απονομή πτυχίων του University of Essex, παρουσία της

Professor Larra Anderson, Pro Vice-Chancellor (Education), η οποία ενθάρρυνε τους

αποφοίτους να συνεχίσουν δυναμικά στην επιτυχημένη τους πορεία.

Η δεύτερη τελετή άνοιξε με χαιρετισμό του Προέδρου του Εκπαιδευτικού Ομίλου

ΟΜΗΡΟΣ, ενώ ακολούθησαν εμπνευσμένες ομιλίες από τον κ. Δημήτριο Ματθαίο,

Διευθύνοντα Σύμβουλο της Arcadia Ship Management και Πρόεδρο του Green Award

Foundation, καθώς και από τον κ. Θεόδωρο Σπηλιώτη, συγγραφέα και επαγγελματία με

πολυετή εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας, του marketing και των πωλήσεων.

Σημαντική στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε άλλη μία Βράβευση Ακαδημαϊκής Αριστείας,

αυτή της Ελένης Τσελέντη, φοιτήτριας του 4ου έτους του προπτυχιακού προγράμματος

BSc Επιστήμη του Αθλητισμού με Φυσική Αγωγή.

Η Τελετή Αποφοίτησης 2026 του Aegean College αποτέλεσε μια ξεχωριστή ευκαιρία να

τιμηθεί η ακαδημαϊκή αριστεία, η προσπάθεια, η αφοσίωση και το ταλέντο των αποφοίτων,

αλλά και να αναδειχθεί η υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης που προσφέρει το Κολλέγιο.

Το Aegean College συνεχίζει με συνέπεια να διαμορφώνει ικανούς, δημιουργικούς και

άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες, έτοιμους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της

σύγχρονης και ραγδαία αναπτυσσόμενης αγοράς εργασίας και να συμβάλουν δυναμικά στην

κοινωνία και την οικονομία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

∙www.aegeancollege.gr

∙Αθήνα: Πανεπιστημίου 17, 210 321 1228

∙Πειραιάς: Αλκιβιάδου 122, 210 422 0015

∙Θεσσαλονίκη: Τσιμισκή 45, 2311 256 619

∙Λάρισα: Ρούσβελτ 35, 2411 100 001