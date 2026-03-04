Aegean College: 1η Τελετή Αποφοίτησης στην Θεσσαλονίκη

Η Τελετή Αποφοίτησης σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής διαδρομής των φοιτητών και ταυτόχρονα την έναρξη μιας νέας εποχής, γεμάτης επαγγελματικές ευκαιρίες, φιλοδοξίες και δημιουργική εξέλιξη.

Το Aegean College, το κορυφαίο Κολλέγιο στην Ελλάδα, διοργανώνει την 1η Τελετή Αποφοίτησης στη Θεσσαλονίκη, την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 και ώρα 13:00, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα των συνεργαζόμενων βρετανικών πανεπιστημίων και περιλαμβάνει την επίσημη απονομή πτυχίων Bachelor και Master από τις Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών, Υγείας, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τουριστικών Σπουδών, Βιοεπιστημών και Ναυτιλιακών Σπουδών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και προσωπικότητες από τον χώρο της επιχειρηματικότητας θα απευθύνουν χαιρετισμούς, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια, την αφοσίωση και τις ικανότητες των αποφοίτων.

Η 1η Τελετή Αποφοίτησης του Aegean College στη Θεσσαλονίκη αναδεικνύει την επιτυχία των φοιτητών, επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης του Κολλεγίου και ενισχύει τη δέσμευσή του να διαμορφώνει ικανούς, δημιουργικούς και έτοιμους για την αγορά εργασίας επαγγελματίες.