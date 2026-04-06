Ενας λαογραφικός θησαυρός για τη Μελιβοία

Ένας πραγματικός λαογραφικός θησαυρός αποκαλύφθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 4 Απριλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Μελιβοίας, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου «Αθανάτη: Ο τόπος και οι άνθρωποι» του φιλόλογου, συγγραφέα και ερευνητή Οδυσσέα Τσιντζιράκου.

Παραθέτοντας πληθώρα στοιχείων και αποτελεσμάτων μακροχρόνιας έρευνας, ο συγγραφέας ξενάγησε το πολυπληθές κοινό στην ιστορία της Μελιβοίας από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Παρουσιάζοντας ιστορικά στοιχεία, μαρτυρίες και ντοκουμέντα ο Οδυσσέας Τσιτζιράκος «οικοδόμησε» διεξοδικά όλο το λαογραφικό ανάγλυφο της περιοχής καθηλώνοντας πραγματικά τους παρισταμένους.

Με παραδείγματα από την εξέλιξη της ντοπιολαλιάς, με φωτογραφίες, βίντεο και ιστορικά έγγραφα παρουσίασε μεγάλο μέρος της γενεαλογικής εξέλιξης της Μελιβοίας από την παρουσία της στους αρχαίους χρόνους, μέχρι την Τουρκοκρατία και τους σύγχρονους καιρούς, συνδέοντας πρόσωπα, καταστάσεις και περιοχές με μαεστρική χρήση των ευρημάτων της πολυετούς έρευνας του. Φορτίζοντας μάλιστα συναισθηματικά το κοινό με τις αποκαλύψεις για τον βίο των προγόνων των παρισταμένων, κατάφερε να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορικής διαδρομής του τόπου και των ανθρώπων του.

Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Αγιάς Αντ. Γκουντάρας, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ευαγ. Κρανιώτης, η πρώην προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας Στ. Σδρόλια ο Αρχαιολόγος Γ. Τουφεξής η σύμβουλος πολιτιστικών θεμάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας Κ. Σπανού και πλήθος κατοίκων της Μελιβοίας.