Εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου δήμου Αγιάς από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του υφιστάμενου οδικού δικτύου Δήμου Αγιάς αρμοδιότητας της ΠΕ Λάρισας, προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 1.600.000 ευρώ, από το ΠΠΑ «Θεσσαλία 2026 – 2030». Οι επεμβάσεις θα γίνουν σε θέσεις για τις οποίες έχει γίνει καταγραφή και εντοπισμός πριν τη δημοπράτηση του έργου, αλλά και νέες. Πριν την εκτέλεση των εργασιών (χρονικό διάστημα από την εκπόνηση της μελέτης μέχρι την υπογραφή της σύμβασης) και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα πραγματοποιείται συνεχής επιθεώρηση του δικτύου, ώστε να γίνει σωστή αξιολόγηση και να δοθεί προτεραιότητα σε θέσεις που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης και παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα.

Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες σε τμήματα στην Επαρχιακή οδό 1 Λάρισα – Αγιά, Επαρχιακή οδό 4 Δήμητρα – Ανατολή, στην Επαρχιακή οδό 5 Δήμητρα – Καστρί – Καλαμάκι, στην Επαρχιακή οδό 7 Καλαμάκι – Έλαφος – Σκλήθρο, στην Επαρχιακή Οδό 8 Αγιά – Μελιβοία, στον Παραλιακό Άξονα, στην καλωδιωτή γέφυρα του Αγιοκάμπου (εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης), στην Δημοτική οδό Άνω Σωτηρίτσα – Κάτω Σωτηρίτσα, στην Κοινοτική οδό Αετόλοφος – Ποταμιά καθώς και σε όποιο οδικό τμήμα απαιτηθεί, σε τμήμα του οδικού δικτύου Αγιάς της Π.Ε Λάρισας.

Ενδεικτικά, οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, είναι οι ακόλουθες:

• Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, απομάκρυνση φερτών που εμποδίζουν την απορροή, απομάκρυνση βλάστησης.

• Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων σε σημεία που εμφανίζονται έντονες ρηγματώσεις – καθιζήσεις.

• Εργασίες αποκατάστασης – βελτίωσης – συμπλήρωσης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και στηθαίων ασφαλείας με βάση τα χαρακτηριστικά των οδών.

• Εργασίες τακτικής επιθεώρησης της καλωδιωτής γέφυρας Αγιοκάμπου με την παράδοση τεχνικής έκθεσης ελέγχου και εκτέλεση των στοιχειωδών απαιτούμενων εργασιών συντήρησης.

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται δεκαοκτώ (18) μήνες.

Αναβάθμιση παραλιακού μετώπου

Στο μεταξύ, παρεμβάσεις για τη συνολική αναβάθμιση και την ενίσχυση της τουριστικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής του παραλιακού μετώπου Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας – Βελίκας και Στομίου αλλά και στην προστασία της δημόσιας Υγείας, προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ειδικότερα, με απόφαση του περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, εκταμιεύεται το ποσό των 74.400 ευρώ, με το οποίο χρηματοδοτείται η βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης λουομένων στην περιοχή του παραλιακού μετώπου, σύμφωνα με τις ανάγκες προσβασιμότητας και τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής. Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση των νέων υποδομών περιλαμβάνει αποδυτήρια – ντους και WC με ειδική πρόβλεψη και προδιαγραφές πρόσβασης ΑΜΕΑ, γεγονός που θα συμβάλει στη διασφάλιση αξιοπρεπών και λειτουργικών συνθηκών εξυπηρέτησης του κοινού, όπως και στην ενίσχυση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 74.400 ευρώ, κατανέμεται στον άξονα προτεραιότητας 1.12 «Ενίσχυση και αναβάθμιση του Αθλητισμού», με δικαιούχο τον δήμο Αγιάς και εντάσσεται στο ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2026-2030.