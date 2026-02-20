Ολοκληρώθηκε η ενημερωτική δράση για την οικιακή κομποστοποίηση στον Δήμο Αγιάς

Ο Δήμος Αγιάς πραγματοποίησε την Παρασκευή 13/02/2026, στην Πλατεία του Δημαρχείου, την ανοιχτή ενημερωτική δράση για την έναρξη του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης, στο πλαίσιο της δωρεάν διάθεσης οικιακών κομποστοποιητών προς τους δημότες.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι δημότες ενημερώθηκαν για τα βασικά βήματα της ορθής κομποστοποίησης, είδαν από κοντά τη λειτουργία του οικιακού κομποστοποιητή και είχαν τη δυνατότητα να λύσουν απορίες σχετικά με τα κατάλληλα και ακατάλληλα υλικά.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν επί τόπου δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, ενώ διανεμήθηκε δωρεάν κόμποστ στους δημότες που συμμετείχαν, ως ένα πρώτο πρακτικό “βήμα” γνωριμίας με τα οφέλη της κομποστοποίησης και τη χρήση φυσικού λιπάσματος στον κήπο.

Η οικιακή κομποστοποίηση αποτελεί μια απλή καθημερινή πρακτική που συμβάλλει στη μείωση των απορριμμάτων, στη διαλογή στην πηγή και στην παραγωγή φυσικού εδαφοβελτιωτικού, ενισχύοντας την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την κυκλική οικονομία στον Δήμο μας.

Ο Δήμος Αγιάς ευχαριστεί θερμά όλους τους δημότες για τη συμμετοχή και τη συνεργασία τους και καλεί όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την παραλαβή των οικιακών κομποστοποιητών.

Μαθαίνουμε περισσότερα & συμμετέχουμε

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και το πρόγραμμαοικιακής κομποστοποίησης μπορείτε να βρείτεστη ιστοσελίδα του Δήμου, www.dimosagias.gr.

Επικοινωνία: Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Αγιάς στο τηλ. 2494024510-511 και στο email: kathariotita.kimitiria.agias@gmail.com