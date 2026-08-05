Στην Αγιά την Παρασκευή 7 Αυγούστου η Μαρία Καρυστιανού

H Πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού – Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στον δήμο Αγιάς, την Παρασκευή 7.08.2026.
Συγκεκριμένα:
• Στις 11:00 θα επισκεφθεί την κατεστραμμένη γέφυρα Παλαιοπύργου
• Στις 12:00 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Αγιάς, κ. Αντώνη Γκουνταρά
• Στις 12:30 θα συναντηθεί με φορείς του Δήμου Αγιάς στο Δημαρχείο της πόλης
• Στις 14:00 θα επισκεφθεί το δάσος Πολυδενδρίου
• Στις 17:00 θα επισκεφθεί τα παράλια του Δήμου όπου θα συναντήσει Νεολαίους της περιοχής